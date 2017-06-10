بزرگترین شبیه سازی عالم انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه که محققان دانشگاه زوریخ ارایه کرده اند در واقع کتابچه راهنمایی شامل بیش از ۲۵ تریلیون کهکشان مجازی است که از دو تریلیون ذرات دیجیتالی تشکیل شده است.

قرار است از این شبیه سازی عظیم برای تنظیم دقیق آزمایشاتی استفاده شود که در ماهواره Euclid به کار گرفته خواهند شد. قرار است این ماهواره در سال ۲۰۲۰ و با هدف بررسی اساس ماده تاریک و انرژی تاریک به فضا پرتاب شود.

محققان دانشگاه زوریخ طی یک بازه زمانی سه ساله مشغول تهیه این شبیه سازی بی سابقه و عظیم در نوع خود بوده اند تا در نهایت بتوان بخشی از معمای دینامیک ماده تاریک و شکل گیری ابرساختارها در عالم را حل کرد.

در این پروژه از نوعی کد متحول کننده موسوم به PKDGRAV۳ استفاده شده است. این کد به محققان کمک کرده تا از حافظه موجود و قدرت پردازش ابررایانه قدرتمندی همچون Piz Daint برای شبیه سازی مورد نظیر استفاده شود. این ابررایانه در مرکز ملی محاسبات سوئیس قرار دارد.

محققان به مدت ۸۰ ساعت از این کد در ابررایانه مورد نظر استفاده کرده و در نهایت موفق به ارایه ساختار شبیه سازی شده ای از عالم آن هم با استفاده از دو تریلیون ذرات ریز شدند که حجم ماده تاریک را نشان می دهد.

در این پروژه محققان دانشگاه زوریخ توانسته اند شکل گیری تجمعات کوچکی از ماده موسوم به حفره های ماده تاریک را شبیه سازی کنند. عقیده بر این است که کهکشانهایی نظیر راه شیری دارای چنین ساختارهایی هستند.