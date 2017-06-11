بورس در مسیر تعادل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بهروز خدارحمی، کارشناس بورس در برنامه «تیترامشب» شنبه شب، گفت: بصورت کلی حجم معاملات در بازار ایران کم است؛ در این میان، علت پائین بودن حجم مبادلات در بازار سرمایه وابسته بودن بازار به عوامل تاثیرگذار دیگری از جمله سیاست‌گذاری های بالادستی است؛ این در حالی است که در کشورما حرکت های بلندمدت بازار سرمایه به اتفاقات بزرگ در سیاست گذاری های کلان وابسته است و به صورت مقطعی ممکن است تغییرات مثبتی رخ دهد و نرخ مبادلات افزایش یابد، اما این یک روند دائمی و ثابت نیست.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: معمولا انتظار در سرمایه گذاری ها دریافت سود معادل ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم است، اما در عمل این روند رخ نمی دهد؛ چراکه عوامل دیگری دخیل است.

این کارشناس بورس با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه سرمایه گذاری در بورس گفت: یکی از بهترین فرصت ها برای فرهنگسازی امروز است و مردم باید بدانند که سوداگری، استفاده از فرصت نیست.

خدارحمی ادامه داد: امروز مردم تجربه کرده اند که اگر به سمت بازارهایی بروند که شفافیت ندارد و نهادهای ناظر آن را قبول ندارند، ضرر می کنند و ممکن است اصل سرمایه آنها نیز از بین برود.

وی افزود: امروز مردم می خواهند بدانند که پول خود را کجا سرمایه گذاری کنند که مطمئن باشد و علاوه بر نهادهای ناظر، تحلیلگران دیگری هم روزانه وضعیت آن را رصد می کنند و اجازه تخطی به شرکت داده نمی شود؛ امروز مردم عطش این را دارند که به دنبال جایی مطمئن برای سرمایه گذاری باشند.

این کارشناس با اشاره به مشکلاتی که اخیرا برخی از نهادهای مالی و شبهه بانکی ایجاد کرده اند، گفت: وقتی عدد سود یک صندوق با هیچ منطقی سازگار نیست و وقتی شرکتی وعده سود ۲۰ درصدی می دهد، طبیعی است که مردم به آن شک می کنند و دولت و حاکمیت هم نباید نگران اطلاع رسانی شفاف در این زمینه باشد.

به گفته خدارحمی، نباید کام شیرین مردم با به خطر افتادن اصل سرمایه آنها تلخ نشود.

در ادامه این برنامه، سعید اسلامی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه برنامه های کوتاه مدت ممکن است گاهی نوسان زیاد داشته باشند، گفت: اتفاقات اخیر تلنگری برای سیاستگذار و سرمایه گذار است تا به رتبه بندی واحدهای اقتصادی توجه شود.