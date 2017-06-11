احیاء شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سیستان و بلوچستان

شهرام اسکندری نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افزود: یکی از برنامه های قرارگاه قدس در سیستان و بلوچستان توجه به نقاط محروم و جلوگیری از مهاجرت مردم بدلیل خشکسالی است.

وی افزود: از همین رو احیای سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شمال استان سیستان و بلوچستان و سه هزار هکتار نیز در جنوب استان در دست اجرا است که پس از احیاء به کشاورزان تحویل داده می شود.

وی تصریح کرد: ایجاد واحدهای پرورش دام و طیور و پرورش ماهی از دیگر اقدامات این قرارگاه برای مقابله با بیکاری وتوسعه کسب و کارهای کوچک است.

معاون اقتصادی و مردم یاری قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده مقرر شده که ۴ هزار و ۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شود که تاکنون تعدادی از آنها به بهره برداری رسیده و مابقی نیز تا پایان سال افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: رسیدگی به مناطق محروم از جمله اولویت های این نهاد است که در این راستا پس از ماه مبارک رمضان پروژه هایی در منطقه مرزی «مورتان» به بهره برداری می رسد.