به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی ۲۰۱۷ جهان در رده سنی نونهالان هفته گذشته به میزبانی بلاروس برگزار شد. بردیا دانشور تنها بازیکن ایرانی این رویداد در رده سنی زیر ۱۲ سال بود که موفق شد در دو بخش سریع و برق آسا صاحب عنوان های دوم و سوم جهان شود.

در بخش سریع مسابقات شطرنج قهرمانی نونهالان جهان که با حضور ۱۲۲ بازیکن برگزار شد، دانشور موفق شد در پایان ۹ دور رقابت ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه ای با حریفانش، صاحب ۷.۵ امتیاز شود و به عنوان نایب قهرمانی دست یابد. این شطرنجباز نونهال کشورمان بلافاصله یک روز بعد هم در بخش برق آسا همین مسابقات، در میان ۱۰۸ بازیکن شرکت کننده، صاحب جایگاه سوم شد. رقابت های بخش برق آسیا نیز در ۹ دور ۵ دقیقه و ۲ ثانیه ای برگزار شد و دانشور با مجموع ۷.۵ امتیاز و هم امتیاز با نفر اول به مدال برنز دست یافت.

دو مدال نقره و برنز مسابقات شطرنج قهرمانی ۲۰۱۷ جهان، اولین مدال های بردیا دانشور در عرصه جهانی به حساب می آید. در واقع مسابقات بلاروس ششمین اعزام برون مرزی این شطرنجباز نونهال ۱۱ ساله بود که نتیجه آن کسب اولین مدال های جهانی هم بود.

دانشور که از ۶ سالگی وارد شطرنج شد، طی سال های گذشته مدتی را به قصد اقامت در گرجستان سپری کرد اما با بازگشت به ایران، فعالیت های خود را برای حضور در شطرنج کشورمان ادامه داد و قصد دارد آن را تا دستیابی به مدال جهانی در بخش استاندارد و همچنین کسب عنوان استاد بزرگی ادامه دهد.

دانشور که فعلا ریتینگ ۲۱۴۰ را در اختیار دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر از آرزورهای کودکانه خود گفت و اینکه تا به امروز هیچ الگویی نداشته، حضور در تمام رقابت های بین المللی را همراه با مادرش تجربه کرده، حداقل ۱.۵ میلیون هزینه ماهانه اش برای تمرین و شرکت در مسابقات داخلی می شود و ... .

* خبرگزاری مهر: مدال برنز مسابقات برق آسا جهان ارزش زیادی دارد اما قطعا نایب قهرمانی این رقابت ها در بخش سریع ارزشمندتر بود. چه حسی داشتی بعد از کسب این دو مدال جهانی؟

- بردیا دانشور: خیلی خوشحال شدم. کلی ذوق کردم وقتی نایب قهرمانی و مدال برنزم قطعی و اعلام شد.

* برای رسیدن به این دو مدال چه برنامه های تمرینی را پشت سر گذاشته بودی؟

- بخش استاندارد در رقابت های جهانی بلاروس قرار نداشت. به همین دلیل دوره تمرینی خاصی را پیش از مسابقات نداشتم اما در پانزده - شانزده مسابقه داخلی شرکت کردم تا بتوانم آمادگی ام را حفظ کنم.

* قبل از مسابقات جهانی بلاروس حضور در چه رویدادهای بین المللی دیگری را تجربه کرده بودی؟

- حضور در مسابقات جهانی بلاروس ششمین اعزام برون مرزی من بود. قبل از آن در مسابقات آسیایی ازبکستان و کره جنوبی که در بخش استاندارد برگزار شد شرکت کرده بودم و البته در رقابت های جهانی به میزبانی گرجستان (دو بار) و یونان.

* نتیجه حضور در این رقابت ها چند مدال بود؟

- از شرکت در مسابقات کره جنوبی و ازبکستان به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدم اما هیچ مدال جهانی نداشتم. مدال هایی که در بلاروس گرفتم اولین مدال های جهانی من بود.

* یعنی در سن ۱۱ سالگی اولین مدال های جهانی را به دست آوردی. این موضوع چه حسی دارد؟

- خیلی خوشحالم.

* اصلا دلیل گرایش بردیا دانشور به شطرنج چه بود؟ از چه سنی وارد این رشته شدی؟

- من از ۶ سالگی به طور رسمی شطرنج را آغاز کردم. خیلی هم اتفاقی و بدون برنامه قبلی وارد این رشته شدم. مادر و پدرم می خواستند من در یک عرصه هنری یا رشته ورزشی فعالیت داشته باشم. خودم هم همین را می خواستم. این شد که تمرین در رشته های زیادی مثل ژیمناستیک، بسکتبال و صخره نوردی را تجربه کردم. حتی تمرین موسیقی هم داشتم اما در نهایت و از میان آنها از شطرنج بیشتر خوشم آمد. این شد که تصمیم گرفتم این رشته را انتخاب کنم.

* مشوق شما برای ادامه کار در شطرنج چه کسی بود؟

- مادرم؛ کسی که بیشتر از همه من را تشویق می کند و به من انگیزه می دهد، مادرم است. همیشه کنارم است حتی در تمام مسابقاتی که در آن شرکت داشتم. به حضور مادرم عادت دارم.

* طی این مدت با چه مربیانی کار کردی؟ اصلا مربی شخصی هم داشتی؟

- بله؛ از همان ابتدا با مربی شخصی کار کردم. سه سال متوالی با یک مربی ایرانی کار کردم و الان هم با مربی ارمنستانی به نام «مانول اویتسیان» کار می کنم.

* هزینه کار با مربی شخصی چگونه است؟

- ماهانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان صرف مربی و حضور در رقابت های داخلی می کنم. اگر قرار باشد در رقابت های برون مرزی هم شرکت کنم باید حداقل ۸ میلیون هزینه کنم. البته گاهی هزینه اعزام برون مرزی خیلی بیشتر و تقریبا دو برابر می شود.

* فدراسیون شطرنج برای تامین این هزینه ها چقدر کمک حال شما و خانواده ات است؟

- تمام هزینه ها را خانواده ام پرداخت می کند. فدراسیون در این مورد هیچ کمک مالی به خانواده ام ندارد.

بردیا دانشور در کنار مربی شخصی اش به نام «مانول اویتسیان»

* در مورد مسابقات جهانی بلاروس هم تامین هزینه ها با خانواده ات بود؟

- بله؛ هزینه این رقابت ها هم با خودمان بود. در کل فقط وقتی سهمیه فدراسیون باشیم می توانیم از حمایت مالی فدراسیون استفاده کنیم. اکثرا خارج از این سهمیه در مسابقات شرکت می کنم و به همین دلیل هزینه ها را خانواده ام پرداخت می کنند. البته وقتی هم سهمیه فدراسیون باشم، فقط هزینه اعزام خود من توسط فدراسیون پرداخت می شود نه مادرم که همیشه همراه من است.

* هزینه حضور در مسابقات جهانی بلاروس چقدر شد؟

- هزینه سفر من و مادرم به محل برگزاری این رقابت ها در مجموع ۸ میلیون شد. البته اگر مسابقات در سطح بالاتر و در بخش استاندارد برگزار شود، هزینه خیلی بیشتر هم می شود و گاهی به ۱۸ - ۱۷ میلیون هم می رسد.

* گفتی مادرت در تمام سفرها شما را همراهی می کند. چه اصراری به این همراهی داری؟

- این قانون است که شطرنجبازان زیر ۱۲ سال با یک همراه در مسابقات شرکت داشته باشند. در غیر این صورت فدراسیون اجازه اعزام نمی دهد. اکثر بازیکنان این رده سنی همراه با مادرهای خود در مسابقات شرکت می کنند. من هم به حضور مادرم هنگام شرکت در مسابقات عادت کرده ام.

* حضور مادر چقدر در نتیجه گیری ات تاثیر دارد؟

- حضور مادرم باعث آرامش من می شود و ۳۰ - ۲۰ درصد در کارم تاثیر می گذارد اما مهمترین عامل در کسب نتیجه، همان تمرین و خوب بازی کردن است.

* گفتی که مادرت مشوق اصلی ات بوده؛ آیا الگوی داخلی یا خارجی هم در شطرنج داری؟

- نه؛ الگویی ندارم. اصلا تا حالا به این موضوع فکر هم نکردم.

* هدف چطور؟ آیا هدفی داری که برای رسیدن به آن تلاش کنی؟

- خیلی دوست دارم صاحب مدال جهانی در بخش استاندارد شوم که اهمیت بیشتری دارد. می خواهم به درجه استاد بزرگی برسم. فکر کنم در سن ۱۸ سالگی بتوانم این عنوان را کسب کنم.

* بردیای ۱۱ ساله به غیر از شطرنج، زمانی را صرف بازی با هم سن و سالانش می کند؟

- خیلی کم؛ من بیشتر در حال تمرین هستم و یا به درسم رسیدگی می کنم. اگر فرصتی داشته باشم هم ترجیح می دهم کتاب بخوانم. به کتاب های تاریخی خیلی علاقه دارم. بیشتر اوقات بیکاری را با خواندن این کتاب ها سپری می کنم.

* در منزل با چه کسی شطرنج بازی می کنی؟

- در منزل تمرین دارم اما نه با فرد خاصی؛ من اصلا خواهر یا برادر ندارم که بخواهم با آنها تمرین کنم. پدر و مادرم هم به اندازه کافی برایم وقت می گذارند. وقتی منزل هستم با نرم افزارهای شطرنج، مواردی که مربی ام گوشزد می کند را دوره می کنم. بیشتر در همان محل فدراسیون تمرین می کنم.

* از روزهایی که در گرجستان بودی و برای این کشور بازی می کردی هم تعریف کن. چه شد که تصمیم گرفتی به این کشور بروی؟

- دو سال پیش بود که خانواده ام تصمیم به این کار گرفتند اما در کل بیشتر از چهار ماه در شطرنج گرجستان فعالیت نداشتم. سطح شطرنج گرجستان به خصوص در رده های سنی پایه خیلی پائین و ضعیف تر از ایران بود. به همین دلیل به ایران برگشتم به خصوص اینکه مربیان خوب ایرانی کم نیستند.

* پس دیگر قصد بازی برای شطرنج کشور دیگری را نداری؟

- نه؛ دوست دارم به عنوان نماینده ایران در مسابقات شرکت کنم.

* درخواستی از مسئولان و فدراسیون شطرنج داری؟

- از فدراسیون می خواهم که حمایت بیشتری از من داشته باشد و تا حد امکان شرایط حضور در مسابقات به عنوان سهمیه را برای من ایجاد کنند.