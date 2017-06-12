به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید قربانعلی در برنامه «برهان» رادیو گفت و گو روزه را از جمله عبادات دانست و افزود: «اگر فرد در طی یک روز نخورد و نیاشامد و از طرفی هیچ یک از افعالی که مبطل روزه است را انجام ندهد، چنین اقدامی روزه نیست.»

وی با بیان اینکه روزه باید به قصد فرمان خداوند انجام گیرد، ادامه داد: «روزه با گرسنگی و تشنگی فرق دارد؛ چراکه روزه برای معنویت بخشیدن به روح انجام می گیرد.»

حجت الاسلام قربانعلی افزود: «سر اصلی روزه گرفتن رسیدن به تقوا است و چه بسا عده ای به تقوا نیز دست یابند؛ بنابراین برای روزه ابتدا باید نیت داشت و در ادامه برخی اقدامات [از جمله گرسنگی و تشنگی و چشم پوشی از حرام] را نباید انجام داد.»

این کارشناس دینی بیان داشت: «چنین روزه ای نسبت به سایر عبادات متمایز است؛ از جمله اینکه تبدیل به تقوا می شود. یعنی نیازهای انسان با خواسته و باید ها و نباید های خداوند متعال تنظیم شود.»

حجت الاسلام قربانعلی گفت: «فرد روزه دار خواست خداوند را به خواسته خود مقدم می داند و این روند را در طول روز تمرین می کند و در نهایت مشاهده خواهد کرد رخداد های مثبت برای او ایجاد می شود و فرد کم کم در می یابد اگر طبق خواست خداوند عمل کند، برای او بهتر است.»

وی خاطر نشان کرد: «همچنین خداوند دو بار می فرماید اگر بیمار هستید یا مسافر، روزه نگیرید و این به معنای گوش به فرمان خدا بودن است. خداوند برای ما آسانی را می خواهد؛ بنابراین باید شکرگزار خدا باشیم.»

برنامه «برهان» در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۸:۳۰ روانه آنتن رادیو گفت وگو می شود و فایل صوتی این برنامه از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.