۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

موس پد دارای قابلیت شارژ بی سیم هم تولید شد

شرکت Logitech موس پد تازه ای تولید کرده که نه تنها برای روان کردن حرکت موشواره های رایانه ای قابل استفاده است، بلکه برای شارژ بی سیم آنها هم به کار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، تولید این موس پد با استفاده از فناوری تازه ای موسوم به Powerplay صورت گرفته که باعث می شود این صفحه پلاستیکی منعطف بتواند به طور مستقیم و بی سیم موشواره را شارژ کند.

Logitech اطلاعات چندانی را در مورد جزییات فنی و علمی فناوری شارژ بی سیم موس پد خود افشا نکرده و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده که تکمیل فناوری مذکور بیش از چهار سال به طول انجامیده است.

فناوری مذکور باعث می شود تا ضمن حرکت موشواره در کل سطح موس پد (۲۷۵ در ۳۲۰ میلیمتر) شارژ آن ممکن باشد. این در حالی است که استانداردهای رقیب شارژ بی سیم مانند استاندارد Qi سطوح کوچکتر ومحدودتری را پوشش داده و در ضمن در صورت تکان دادن شدید وسیله در حال شارژ دچار اختلال می شوند.

این فناوری طیف گسترده ای از رایانه های شخصی ویندوزی را پوشش می دهد، اما با رایانه های مک سازگاری ندارد. قیمت این محصول که G Powerplay نام دارد ۱۰۰ دلار است و خرید آن از مرداد ماه ممکن خواهد شد. دو مدل موشواره ساخت این شرکت که به طور قطع با موس پد مذکور سازگاری دارند G۹۰۳  و G۷۰۳ نام دارند.

