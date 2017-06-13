به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه نیز هر یک با هزار تومان کاهش به ترتیب به یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان، ۶۳۴ هزار تومان و ۳۶۳ هزار تومان رسید. در عین حال قیمت سکه یک گرمی هم ۲۴۵ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۲ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۸۴۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۲۸ تومان، یورو ۴۲۴۵ تومان، پوند ۴۸۴۰ تومان، درهم امارات ۱۰۲۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۳ تومان است.