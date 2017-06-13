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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

در معاملات بازار آزاد تهران رخ داد؛

افت دسته‌جمعی نرخ سکه/نرخ دلار به ۳۷۲۸ تومان رسید

افت دسته‌جمعی نرخ سکه/نرخ دلار به ۳۷۲۸ تومان رسید

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی مواجه شد و نرخ دلار هم به ۳۷۲۸ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه نیز هر یک با هزار تومان کاهش به ترتیب به یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان، ۶۳۴ هزار تومان و ۳۶۳ هزار تومان رسید. در عین حال قیمت سکه یک گرمی هم ۲۴۵ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۲ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۸۴۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۲۸ تومان، یورو ۴۲۴۵ تومان، پوند ۴۸۴۰ تومان، درهم امارات ۱۰۲۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۳ تومان است.

کد مطلب 4003833

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