به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر غنجی با اشاره به اینکه کشتی های ایرانی از پوشش کامل بیمه های بین المللی برخوردار هستند، افزود: بیمه در توسعه حمل و نقل دریایی بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ناوگان مجهز کانتینری و فله ای در دوران جنگ و تحریم همیشه در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت حمل فله ای کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه حمل و نقل دریایی ارزان ترین حمل و نقل در جهان است، گفت: در حال حاضر افزون بر ۹۰ درصد حمل و نقل کالای دنیا از طریق دریا انجام می شود.

وی همچنین «ارزانی» و «امنیت» را دو ویژگی مهم حمل و نقل دریایی برشمرد و افزود: در کنار این دو مولفه می توان صرفه اقتصادی، شغل آفرینی، پویایی چرخ صنعت داخلی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و غیره را به مزیت های این صنعت افزود.

غنجی در ادامه سهم حمل ونقل دریایی را در تجارت بین المللی افزون بر ۹۰ درصد اعلام کرد و گفت: حمل ونقل دریایی نسبت به سیستم های حمل ونقل زمینی وهوایی ارزان تر است.

وی با بیان اینکه حمل و نقل از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی است، گفت: آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات و ... برشمرد.

مدیرعامل شرکت حمل فله ای کشتیرانی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث نخستین محموله صادراتی گندم ایران به حجم بیش از ۳۰ هزار تن به عمان اشاره کرد و افزود: این محموله پس از بارگیری در بندر امام با ناوگان شرکت حمل فله کشتیرانی به این کشور ارسال شد.

وی یادآور شد: شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر گندم آمادگی کامل برای حمل تمام محصولات صادراتی کشور از طریق دریا را دارد.