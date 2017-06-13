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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

فرار مالیاتی ۱۴ میلیون یورویی رونالدو دردسرساز شد

فرار مالیاتی ۱۴ میلیون یورویی رونالدو دردسرساز شد

پرونده مالیاتی رونالدو در دادستانی اسپانیا به جریان می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان اسپانیا با عنوان فرار مالیاتی ۱۴.۷ میلیون یورویی علیه کریس رونالدو طرح دعوی کرد. در گزارشی که از اداره مالیات اسپانیا به دفتر دادستان فرستاده شده آمده که رونالدو بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ چهار بار این جرم را مرتکب شده که مجموع مبلغ مالیات پرداخت نشده او معادل ۱۴ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۸۹۷ یورو بوده است. 

طبق گزارش روزنامه هواداری رئال‏‌، مارکا، چندی پیش پرونده مالیاتی مسی در جریان بود و حالا این بار نوبت رونالدو رسیده است. او در سال ۲۰۱۰ شرکتی تجاری تاسیس کرده و اتهامش پولشویی در این شرکت در ۴ سال بعدش است که خلاف قوانین اسپانیا است. رونالدو هم مانند مسی یکی از وزرشکاران موفق دنیا است و قراردادهای اسپانسرینگی با کمپانی‌های بزرگ مانند نایکی‏‌آرمانی و تگ هویر دارد. او حتی تولیدی لباس زیر و لباس ورزشی با برند خودش را هم دارد و اخیرا هتل هم افتتاح کرده است.

کد مطلب 4004107
رضا خسروي

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