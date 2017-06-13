دعوت علمای بحرین از مردم برای حضور گسترده در مساجد و حسینیه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیدان، علمای بحرین با صدور بیانیه ای مردم و شهروندان این کشور را به حضور در مساجد در شب های قدر فرا خواندند.

در این بیانیه آمده است: در لیالی قدر آیت الله عیسی قاسم رهبر دینی ما توسط افرادی شقی که مدعی اسلام هستند، مورد هجوم قرار گرفته است اما مردان مجاهد ما در راه رسول الله و اهل بیت ایشان حرکت را ادامه می دهند و در راه اسلام فداکاری می کنند. اسرا و شهدای ما نیز در همین راه حرکت و جانفشانی کردند. ما هم قول می دهیم که تا تحقق خواسته های مردم مسلمان بحرین، این راه را ادامه دهیم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: بر حضور گسترده در مساجد و حسینیه ها در طول شب های قدر تاکید می کنیم. زیرا این کار موجب ناامیدی ظالمان و مفسدین می شود و نصرت الهی را به ویژه در شب های قدر که سرنوشت همگی ما برای سال بعد معین می شود، به همراه دارد. تاکید می کنیم که سال آینده سرنوشت ساز است و کار را یکسره می کند و بر همین اساس نیز نیازمند آمادگی کامل و ارتباط قوی با خداوند هستیم. به همین دلیل درخواست می کنیم در شب قدر به صورت ویژه دعا کنید تا سرنوشتمان در سال آینده خوب رقم بخورد. اَللّـهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فی دَوْلَة کَریمَة تُعِزُّ بِهَا الإسلام وَاَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَاَهْلَهُ.