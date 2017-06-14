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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

با حضور زائران و مجاوران؛

مراسم احیای نخستین شب قدر در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مراسم احیای نخستین شب قدر در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد-مراسم احیای نخستین شب قدر همزمان با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران در صحن و سرای حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، مراسم احیای نخستین شب قدر با حضور خیل عظیم زائران ومجاوران بارگاه منور رضوی در  حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ﺷﺐ ۱۹ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺳﺎﻋﺖ ۲۱  و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذاکران اهل ﺑﯿﺖ(ع) سید جعفر ماهرخسار، مهدی سروری و حمید اکبری آﻏﺎز شد و تا ساعت ٣٠ دقیقه بامداد ادامه داشت.

در این مراسم آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به ایراد سخنرانی در خصوص زندگانی امیرالمومنین حضرت علی(ع) پرداخت و سپس مراسم احیای این شب (قرآن به سر) انجام شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی آستان قدس رضوی، مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان و همچنین ویژه‌برنامه شب شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) هم با قرائت دعای جوشن کبیر و سپس سخنرانی و قرآن‌به‌سر آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4004257

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