وزیر خارجه ترکیه به قطر و احتمالا عربستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، همزمان با تنش بین قطر و کشورهای عربی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که روز چهارشنبه به دوحه و سپس در صورت امکان به عربستان سفر خواهد کرد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که چاوش اوغلو با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود و «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار خواهد کرد.

این بیانیه همچنین افزود که محور دیدارهای وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات قطری مناسبات دوجانبه و تحولات اخیر منطقه خواهد بود.

گفتنی است که این اقدامات آنکارا در راستای تلاش های ترکیه برای ترمیم شکاف بین هم پیمان خود قطر و برخی کشورهای عربی و در راس آنها عربستان سعودی صورت می گیرد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه نیز پیشتر در سخنانی اعلام کرد که اتهامات وارده به قطر که اخیرا از سوی برخی کشورهای عربی صورت گرفته است، به نفع منطقه نیست.

اردوغان اعلام کرد: قطر حامی تروریسم نیست و دوحه در کنار ترکیه بیشترین تلاش ها را در نبرد با داعش داشته است.

وی با بیان این مطلب افزود: اتهاماتی که به قطر وارد شده است هرگز به نفع منطقه نیست.

اردوغان با اشاره به بحران اخیر میان قطر و کشورهای عربی گفت: پادشاه عربستان سعودی باید به عنوان بزرگ خلیج فارس، این بحران را حل و فصل کند.

وی با محکوم کردن انزوای قطر گفت: این اقدام عملی غیر انسانی و غیر اسلامی است.

عربستان، امارات، بحرین و مصر از روز دوشنبه هفته گذشته روابط خود با قطر را به بهانه حمایت آن از تروریسم قطع کرده اند، اما کویت و عمان از قطع روابط با دوحه خودداری کرده اند. قطر با رد این اتهامات، اعلام کرده است که با موج دروغگویی و شایعه پراکنی مواجه شده است که حتی به حد جعل اخبار رسانه ای به منظور اعمال قیمومیت بر این کشور و فشار بر آن برای عقب نشینی از تصمیمات ملی اش نیز رسیده است.

کویت، عمان و ترکیه سعی دارند با میانجیگری، جلوی بدترین اختلاف سال های اخیر در جهان عرب را گرفته و این شکاف ایجاد شده را پر کنند.