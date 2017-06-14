به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال قطر در حالی روز گذشته در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه به مصاف کره جنوبی رفت که بازیکنان این تیم با پیراهن هایی منقش به «تمیم المجد» امیر قطر وارد زمین شدند.

این اقدام سیاسی قطر بعد از ناتوی عربی و منزوی کردن این کشور توسط عربستان، امارات و مصر صورت گرفته است.

رسانه های عربستانی در فاز جدید موج سازی های خود خواهان برخورد با تیم ملی قطر به خاطر این اقدام سیاسی شده اند.

طبق قانون فیفا، استفاده از شعارها و تصاویر مذهبی، سیاسی و عقیدتی در زمین فوتبال ممنوع است و هر تیمی دست به این کار بزند با جریمه سنگینی مواجه می شود.