  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

اقدامی که برای تیم ملی فوتبال قطر گران تمام می‌شود

اقدامی که برای تیم ملی فوتبال قطر گران تمام می‌شود

اقدام بازیکنان تیم ملی فوتبال قطر در بازی با کره جنوبی با واکنش فیفا مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال قطر در حالی روز گذشته در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه به مصاف کره جنوبی رفت که بازیکنان این تیم با پیراهن هایی منقش به «تمیم المجد» امیر قطر وارد زمین شدند.

این اقدام سیاسی قطر بعد از ناتوی عربی و منزوی کردن این کشور توسط عربستان، امارات و مصر صورت گرفته است.

رسانه های عربستانی در فاز جدید موج سازی های خود خواهان برخورد با تیم ملی قطر به خاطر این اقدام سیاسی شده اند.

طبق قانون فیفا، استفاده از شعارها و تصاویر مذهبی، سیاسی و عقیدتی در زمین فوتبال ممنوع است و هر تیمی دست به این کار بزند با جریمه سنگینی مواجه می شود.

کد مطلب 4004446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها