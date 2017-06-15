چرا خانم صدر اعظم نگران است؟/ هراس مرکل از افزایش قدرت ماکرون

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل_حنیف غفاری: آنگلا مرکل صدر اعظم سرزمین ژرمنها طی روزهای اخیر با دو تحول مهم در محدوده سیاسی و جغرافیایی اروپا مواجه بوده است.

یکی از این دو رخداد مربوط به انتخابات سراسری انگلیس و ناکامی محافظه کاران در کسب اکثریت مطلق کرسی های مجلس عوام و دیگری مربوط به انتخابات پارلمانی فرانسه و پیروزی ائتلاف وابسته به ماکرون در این آوردگاه مهم بوده است. هم اکنون مرکل در صدد است این دو پدیده سیاسی را در یک بستر زمانی واحد، هضم نماید.

با این حال، صدر اعظم آلمان نگرانی هایی دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:

نخستین نگرانی مرکل در برهه زمانی فعلی، مربوط به مذاکرات برگزیت است. صدر اعظم آلمان به خوبی می داند که شانس به توافق رسیدن لندن و اروپای واحد در مذاکرات خروج انگیلس از اتحادیه اروپا کاهش یافته است.

انتخابات اخیر در انگلیس و ناکامی محافظه کاران، این روند را تسریع کرده است. احتمالا طی ماههای آتی، شاهد افزایش ضریب مقاومت ترزا می و همراهانش در مذاکرات برگزیت(در تقابل با اروپا) خواهیم بود.

این در حالیست که عملا دولت لندن قدرت مانور چندانی در این مذاکرات ندارد. مرکل در صدد است به عنوان یکی از اصلی ترین رهبران سیاسی اروپا، مذاکرات برگزیت را در مسیر و مجرای معینی هدایت نماید. با این حال به نظر می رسد صدر اعظم المان خود نیز نسبت به موفقیت در این مسیر خوشبین نیست. آنچه از مواضع و اظهارات اخیر مرکل استنباط می شود، نگرانی ویژه وی در قبال مذاکرات برگزیت است.

صدر اعظم آلمان از نخست وزیر انگلیس خواسته است تا هر چه سریع تر، مذاکرات برگزیت را آغاز کند. این در حایلست که هم اکنون ترزا می با دغدغه ها و پس لرزه های ناشی از شکست در انتخابات سراسری انگلیس دست و پنجه نرم می کند.

آنچه مسلم است اینکه آغاز مذاکرات برگزیت به راحتی امکانپذیر نخواهد بود و حتی اگر این مذاکرات آغاز شود، چشم اندازی برای به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد. هم اکنون تعداد تحلیلگرانی که معتقدند مذاکرات برگزیت به نتیجه نمی رسد، به مراتب نسبت به کسانی که معتقدند این مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود بیشتر است.

این به معنای وضعیت سختی است که انگلیس و اتحادیه اروپا در آن قرار دارند. در چنین شرایطی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز قدرت مواجهه با وضعیت موجود را از دست داده است. مرکل نیز به مانند همراهان خود در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، با وسواس خاصی تحولات انگلیس را، خصوصا پس از برگزاری انتخابات اخیر، دنبال می کند.

نگرانی دیگر مرکل، مربوط به آثار و تبعات قدرت گیری بیش از حد امانوئل ماکرون در فرانسه است. بدیهی است که صدر اعظم آلمان این نگرانی را به هیچ عنوان ابراز نمی کند اما نمی توان کلیت وجود آن را نادیده انگاشت.

هم اکنون ماکرون به تاثیرگذارترین شخصیت سیاسی و اجرایی در فرانسه تبدیل شده است. وی با پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، هم اکنون تعیین کننده قواعد بازی اقتصادی و سیاسی در پاریس و حتی منطقه یورو محسوب می شود.

مرکل از نقش آفرینی بیش از اندازه ماکرون در منطقه یورو و اتحادیه اروپا نگران است خصوصا اینکه رئیس جمهور جدید فرانسه در عین پایبندی به الگوی اروپای واحد، مخالف وجود برخی ساختارها و قواعد موجود در این مجموعه است. در چنین شرایطی خیز ماکرون برای اجرایی کردن تغییرات مدنظر خود در اروپای واحد، با مقاومت مرکل مواجه خواهد شد. بدیهی است که مرکل نگران افزایش قدرت ماکرون در اروپاست.

در نهایت اینکه رقم خوردن تحولات سیاسی اخیر در فرانسه و انگلیس، مرکل را نگران ساخته است. صدر اعظم آلمان، بیش از هر چیزی نگران از دست دادن جایگاه رهبری سیاسی اروپاست. دغدغه ای که ذهن صدر اعظم سرزمین ژرمنها را به خود مشغول ساخته است.