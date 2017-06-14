تایید صحت آزمون دستیاری از سوی کارگروه رسیدگی به اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید جواد ساداتی نژاد گفت: کارگروه رسیدگی به اعتراضات مربوط به نتایج آزمون دستیاری در دو جلسه برگزار شد و در آن، اعتراضات داوطلبان شنیده و مستندات آنها مطرح شد و به شکایات داوطلبان رسیدگی و نتیجه در جلسه قرائت شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس تصمیم کارگروه رسیدگی به این اعتراضات که با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان داوطلبان، مجریان آزمون و مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد، صحت و سلامت آزمون دستیاری پزشکی مورد تایید است.

وی با بیان اینکه عدم وجود اطلاعات لازم از فرایند و نحوه احتساب نمره و ضرایب ۵ گانه موجب اعتراض داوطلبان شده بود، افزود: داوطلبان بر اساس ذهنیتی که داشتند، قضاوت کردند که در جلسات کارگروه توصیه شد که برای سالهای آینده، مرکز سنجش پزشکی، از قبل از برگزاری آزمون، توضیحات بیشتری را به داوطلبان ارائه دهد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است که قبل از صدور کارنامه، وزارت بهداشت توضیحات کاملی در خصوص نحوه احتساب نمره به داوطلبان بدهد تا آنها با اطمینان خاطر، نسبت به کارنامه خود قضاوت کنند.

ساداتی نژاد گفت: هر داوطلب در هر یک از زیرگروه های ۵ گانه حائز یک رتبه شده و این رتبه در افراد مختلف نسبت به رتبه کل، ممکن است متفاوت باشد زیرا ممکن است دو داوطلب، رتبه کل یکسانی داشته باشند اما در زیرگروه ها، رتبه های افراد متفاوت باشد و بخشی از اعتراضات، ناشی از عدم اطلاع رسانی کافی به داوطلبان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل مناسب مجلس و وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: در کارگروهی که به منظور رسیدگی به اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری تشکیل شده بود، با سعه صدر و مدیریت طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و بدور از هرگونه شتاب زدگی، اعتراضات داوطلبان شنیده شد و مستندات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع کمبودهای اطلاع رسانی، شاهد امنیت خاطر داوطلبان باشیم و به همه داوطلبان اطمینان می دهم که این آزمون با سلامت کامل برگزار شد و با اطلاعات کاملی که در سالهای آینده داده می شود، این کمبود آگاهی نیز برطرف می شود.