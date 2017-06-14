  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰:۵۷

رئیس جمهور فرانسه در پاریس با امیرقطر و ولیعهد ابوظبی دیدار میکند

رئیس جمهور فرانسه در پاریس با امیرقطر و ولیعهد ابوظبی دیدار میکند

کاخ الیزه از تصمیم رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با امیر قطر و ولی عهد ابوظبی در پاریس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی در پاریس دیدار کند.

با توجه به اینکه احتمالا این دیدارها برای بررسی بحران اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار میشود، کاخ الیزه اعلام کرد این دیدارها به صورت جداگانه خواهد بود.

ماکرون روز چهارشنبه در سفری 24 ساعته به همراه همسرش راهی مغرب (مراکش) شده و در فرودگاه مورد استقبال رسمی محمد ششم پادشاه این کشور قرار گرفته بود.

کد مطلب 4005288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها