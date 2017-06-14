رئیس جمهور فرانسه در پاریس با امیرقطر و ولیعهد ابوظبی دیدار میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی در پاریس دیدار کند.

با توجه به اینکه احتمالا این دیدارها برای بررسی بحران اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار میشود، کاخ الیزه اعلام کرد این دیدارها به صورت جداگانه خواهد بود.

ماکرون روز چهارشنبه در سفری 24 ساعته به همراه همسرش راهی مغرب (مراکش) شده و در فرودگاه مورد استقبال رسمی محمد ششم پادشاه این کشور قرار گرفته بود.