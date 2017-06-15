به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در جلسه تفسیر سوره حدید در مسجد بعثت خرم آباد، با اشاره به آیه هجدهم این سوره اظهار داشت: موضوع این آیه مسئله صدقه و قرض الحسنه است؛ به تعبیر دیگر موضوع آن وام بلاعوض و وام با عوض است.

وی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت و کتاب تربیت است؛ آنچه در قرآن آمده برای هدایت و تربیت انسان است، تصریح کرد: نکته اساسی این است که در تربیت باید دو مطلب را در نظر داشت؛ مطلب اول جامع نگری، آن مکتبی در تربیت موفق است که جامع نگر باشد و بعد دنیوی و اخروی و مادی و معنوی زندگی انسان را در نظر بگیرد.

قرآن کتاب تربیت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: بعضی از مکاتب، مکاتب دنیوی هستند، مانند مکتب های غربی، برخی مکاتب فقط به جنبه معنوی توجه کرده اند مانند مسیحیت.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه شرط دوم در تربیت این است که انسان روش صحیح را انتخاب کند؛ ممکن است ایده، فکر و اصول خوب باشد اما روش تربیت درست نباشد که نتیجه بخش نخواهد بود، گفت: قرآن کتاب تربیت است، چراکه هم جامع نگر است و هم روش صحیح تربیت را بیان کرده است.

وی یادآور شد: قرآن کریم به تمام ابعاد زندگی انسان توجه کرده است؛ بهترین روش تربیت را قرآن دارد چون تکیه بر فطرت می کند که در پذیرش تربیت بسیار موثر است و دستور العمل های تربیتی را به روش نیکو مطرح کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به آیات ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سوره حدید تصریح کرد: آیه ۱۶ مسئله خشوع دل را مطرح کرد، در آیه هفدهم مسئله فکر، عقل و اندیشه آمد و در آیه هجدهم اصلاح اخلاق و رفتار مطرح شد؛ به ترتیب در این آیات می بینیم که خداوند متعال می فرماید حالا که شما دل تان نرم شد و عقل تان به کار گرفته شد، بیایید رفتار تان را اصلاح کنید.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در آیه دهم و یازده سوره حدید مسئله انفاق و بخشش در راه خدا و قرض الحسنه مطرح شد، در آیه هجدهم هم این موضوع تکرار شده است؛ این تکرار به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل تشویق و ترغیب در عمل و اینکه نتیجه آن مقدمات باید در اینجا ظاهر شود است، ادامه داد: خداوند متعال ابتدا یک دورنما از دستورالعمل مادی را بیان کرد و بعد با روش صحیح تربیتی شرایط و آمادگی برای پذیرش را فراهم کرد و عقل و فکر را به کار انداخت و در آیه هجدهم می گوید اقدام کنید.

راهکارهای اسلام برای مبارزه با فقر

وی با اشاره به ترجمه آیه هجدهم سوره حدید «همانا صدقه دهندگان مردان و صدقه دهندگان زنان و کسانیکه به خدا قرض نیکو بدهند پاداش شان دوچندان برابر است؛ برای آنان اجر کریم است» گفت: اسلام برای مبارزه با فقر و ریشه کنی فقر راه های متعددی را در نظر گرفته است؛ نخست به ثروتمندان اعلام کرده که در اموال شما حقی معلوم برای فقرا و مساکین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دوم اینکه خداوند تشویق به دادن صدقه کرده است، تصریح کرد: سوم آنکه خمس، زکات و زکات فطره را به عنوان واجب مالی بر مسلمانان تعیین کرده و تشویق به انفاق، بخشش، احسان و نیکی به یکدیگر کرده است.

آیت الله میرعمادی تشویق به قرض الحسنه، مبارزه با اشرافی گری و تجمل گرایی و دنیا دوستی را از دیگر مصادیق مبارزه با فقر در قرآن کریم دانست.

وی با تاکید بر اینکه اسلام فرموده شرط اینکه شما به کمال برسید این است که ایثار جان و مال کنید؛ ایثار جان در مقابل دشمن و ایثار مال برای مبارزه با فقر افزود: اسلام برای اینکه مبارزه با فقر کند و فقر را از جامعه ریشه کن کند راه های متعددی در پیش گرفته است؛ یکی پرداخت صدقه و قرض الحسنه است؛ صدقه یعنی کمک بلاعوض و قرض الحسنه یعنی وام با عوض.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه خداوند از قرض دادن تعبیر به اقرض الله دارد، چون خدا می خواهد بگوید وام دادن به نیازمندان وام دادن به خدا است، اظهار داشت: در آیه ۱۰۴ سوره توبه، خداوند دو چیز را برای خود اختصاص داد، یکی پذیرش توبه و دیگری گرفتن صدقه.

صدقه انسان را از بخل و طمع پاک می کند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه وقتی به فقیری صدقه می دهید در حقیقت به خدا صدقه می دهید و دست شما به دست خدا می رسد، تصریح کرد: بین توبه و صدقه چه ارتباطی است؟ هر دو پاک کننده هستند؛ در آیات داریم که ای پیامبر از اموال شان صدقه بگیر، صدقه پاک کننده انسان است.

وی یادآور شد: صدقه پاک کننده از بخل، حصد، حرص، طمع و دلبستگی به دنیا است و توبه هم پاک کننده از گناه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در آیه هجدهم سوره حدید اشاره به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده شده است، این نشان می دهد از نظر اسلام برای رسیدن به کمال و انجام اعمال صالح و گرفتن پاداش بین زن و مرد فرقی نیست و زن هم می تواند به کمال برسد همچنان که مرد می تواند به کمال برسد، اظهار داشت: پاداش عمل صالح مرد و زن هم یکسان است.

آیت الله میرعمادی با طرح این سوال که قرض الحسنه ثواب بیشتری دارد یا صدقه گفت: قرض الحسنه ثواب بیشتری دارد، اسلام به دنبال کار و فعالیت است، به دنبال مفت خوری نیست؛ در قرآن و همینطور در روایات متعدد قرض الحسنه برتر از صدقه دانسته شده است.

وی با بیان اینکه صدقه و قرض الحسنه هم در دنیا پاداش دارند و هم در آخرت، در دنیا خداوند قرض الحسنه و صدقه را مضاعف می کند و در آخرت برای آنها اجری کریم است، تصریح کرد: صدقه آثار و برکات فراوان دارد، به ویژه در شب های قدر، صدقه ۷۰ نوع بلا را دفع می کند و از مرگ دلخراش و ناگهانی جلوگیری می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: صدقه بهترین داروی شفابخش برای بیماری ها است، اگر بیمار دارید برای سلامتی آنها صدقه بدهید؛ صدقه کلید روزی انسان است و هرچه انسان صدقه بدهد خداوند جای آن را پر می کند.