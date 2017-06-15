تعهد ۳۰۰ میلیون ریالی خیران مهرستانی در جشن گلریزان

به گزارش خبرنگار مهر، رشید پارسایی ظهر امروز در آیین جشن گلریزان شهرستان مهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: کمک به افراد نیازمند و محرومان دارای ثواب و اجر و پاداشی بزرگ است.

وی افزود: زندانیان جرائم غیر عمد چشم انتظار دست های مهربان و نوازشگر خیران و دلسوزان هستند و دستگیری از آنان و خانواده هایشان در این ایام رضایت پروردگار را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مشارکت در امور خیر سنتی پسندیده است که جا دارد از مردم مهرستان برای حمایت های بی دریغ شان از محرومان و اقشار نیازمند قدردانی کنیم.

فرماندار شهرستان مهرستان گفت: ویژگی بارز و ممتاز مردم این شهرستان این است که با دلی بزرگ به افراد نیازمند خدمت می کنند.

همچنین مدیرعامل ستاد دیه سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: سوانح رانندگی، مهریه، نفقه و حوادث کاری شایع ترین جرائم زندانیان غیر عمد در استان است.

رحمدل بامری افزود: ما از علما و ریش سفیدان طوایف و قبایل درخواست داریم تا با فرهنگ سازی مردم را نسبت به عواقب بیمه نکردن وسایل نقلیه و ترویج ازدواج های آسان بر اساس قوانین اسلامی با تعیین مهریه های معقول آگاه کنند.

وی همچنین از شکات خواست تا با روحیه گذشت برای رضای خداوند متعال و شادی خانواده های افراد زندانی که مرتکب جرائم غیرعمد شدند، گذشت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: مردم سیستان و بلوچستان می توانند برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجوه نقدی خود را علاوه بر واریز به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۳۶۳۵ بانک ملت به نام ستاد دیه استان، با سامانه پیامکی *۷۸۰*۷۷۷۷۰۵۴# نیز پرداخت کنند.