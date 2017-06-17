حمید میرمعینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اوضاع فعلی بازار سرمایه گفت: برگزاری مجامع شرکتها دارای دو بعد است؛ به نحوی که فضایی را فراهم میآورد که شرکتها، عملکرد گذشته خود را ارایه کرده و در نهایت، تصمیم گیری در خصوص آینده خود را با سهامداران در میان بگذارند؛ اما اینکه چه تصمیمی برای آینده شرکتها اتخاذ شود، بسته به سهامداران و سودهایی دارد که در دوره گذشته محقق شده است؛ این در حالی است که سهامداران با موافقت نسبت به افزایش سرمایه نیز، میتوانند به بالا رفتن قدرت نقدینگی و توان عملیاتی شرکت کمک کنند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اگر سهامداران به دلایل مختلف احساس کنند که اگر سود نقدی دریافت نمایند، به نفعشان است؛ حتما این کار را انجام میدهند و در غیر این صورت، رو به افزایش سرمایه میآورند. اما در موقعیت کنونی، عملکرد شرکتها در سال ۹۵ حکایت از آن دارد که سود سال گذشته چندان قابل توجه و درخشان نبوده است و بسیاری از مجموعهها، عملکرد نامناسبی داشتهاند؛ البته برخیها هم نسبت به سودی که از قبل اعلام کرده پایبند بوده و آن را محقق کردهاند؛ اما در مجموع، بازار سرمایه خیلی شاهد تعدیل مثبت نبوده است که بازار و فعالان بازار سرمایه را متعجب کند.
وی تصریح کرد: به طور کلی تمامی مجامع شرکتها، از دو عامل بسیار بزرگ و مهم تاثیر میپذیرند که نشات گرفته از فضای کسب و کار داخلی و خارجی است؛ به نحوی که هر عاملی که بتواند در فضای کسب و کار داخلی و بینالمللی تاثیرگذار باشد، خود را در بازار سرمایه نشان میدهد و روند تصمیم گیری در مورد سرمایهگذاری یا مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه را رقم خواهد زد.
میرمعینی معتقد است که با شرایطی که اکنون بر بازار سرمایه حاکم است، به نظر نمیرسد که شاخص کل جهش چشمگیری را تجربه کند؛ به خصوص اینکه انتظار نداریم فضای جهانی، تاثیر مثبت خیلی خاصی بر روی شاخص و بازار داشته باشد؛ این در شرایطی است که کشورهای نوظهور نیز عمدتا در حالت خیلی خنثی و ملایمی به مسیر خود ادامه میدهند و رشدهای بلند دوررقمی نیز در کشورهای در حال توسعهای همچون چین، برزیل و هند، مشاهده نمیشود؛ بنابراین در بازارهای جهانی نیز نباید انتظار خاصی نسبت به تحرک بازار داشت که بر روی بورس هم اثرگذار باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی نیز واقعیت آن است که شاخص بورس تحت تاثیر دو عامل بزرگ است که از جمله آن، ثبات سیاسی است که به هرحال، ثبات سیاسی را اکنون با توجه به موضعگیریها و صحبتهایی که بعد از انتخابات صورت میگیرد، درک کرد و خوشبین بود که گروههای مختلف، با دولت دوازدهم همراه باشند و در جهت همافزایی پیش روند.
وی گفت: از سوی دیگر، در خصوص سیاستهای اقتصادی نیز، با توجه به اینکه هنوز تیم اقتصادی دولت جدید تشکیل نشده و کابینه شکل نگرفته است؛ نباید انتظار رویکردهای جدید اقتصادی را داشت و به نظر هم نمیرسد که در یک دوره میانمدت شش ماهه، شاهد تحول یا تصمیم اثرگذار با اهمیتی در اقتصاد کشور باشیم؛ در حالیکه این ها همه نیازمند این است که وزرا برنامه ارایه دهند و در وزارتخانهها مستقر شوند و این اقتصاد با هم هماهنگ شود.
میرمعینی با بیان اینکه عواملی همچون نرخ سود بانکی و نرخ ارز در کنار سیاستهای پولی بر روی شاخص بورس اثرگذار است، خاطرنشان کرد: به هر حال احتمالا تیم اقتصادی باید انتخاب شود و سیاستهای مالی در خصوص متمم های بودجه و افزایش بودجه عمرانی کشور، مشخص شود تا شرکتها بتوانند در بورس به رونق فکر کنند و سهامداران به آینده بازار و شاخص، امیدوار باشند؛ به علاوه، بحث صندوقهای بازنشستگی نیز باید تعیین تکلیف شود. این ها تصمیمات خیلی اساسی و البته داخلی است که ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد و می تواند بر روی شاخص اثرگذار باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: قیمت نفت و نرخ فلزات در بازارهای جهانی هم بر روی شاخص اثرگذار است که در نهایت، بعید به نظر میرسد که تا شش ماه آینده، اتفاقات خاصی در این میان رخ دهد که محرک شاخص باشد؛ مگر اینکه بازار سرمایه به صورت مستقل بخواهد خودش برنامه مدون و جامعی را ارایه کند و قرار را بر این بگذارد که در آینده نقش مهمتری در اقتصاد ایفا کند و یک برنامه ایجاد رونق در بازار سرمایه را داشته باشد.
وی افزود: رونق بر روی سهمهای موجود در بازار سرمایه، دیگر امکانپذیر نیست؛ چراکه آنها تابعی از شرایط اقتصادی هستند و بنابراین، باید برای رونق آنها برنامه داشت؛ اما اگر دولت بخواهد برای بازار سرمایه طرحی نو دراندازد، بهترین برنامهای که میتواند داشته باشد این است که با هماهنگی سازمان خصوصیسازی، آن دسته از شرکتهایی که آمادگی حضور در بازار سرمایه را دارند، پذیرش کرده و عرضه اولیه صورت دهد تا جان تازهای به بازار سرمایه وارد شده و خون جدیدی به شریانهای بازار سرمایه وارد شود؛ به نحوی که نماد آنها را گشایش کرده و پول جدیدی وارد بازار سرمایه شود؛ ولی برای این موارد هم باید برنامه داشت و عدم نظارت بر روی ارزشگذاری آنها نیز، امکانپذیر نیست.
میرمعینی معتقد است که عرضههای اولیه در این شرایط، باید دقیق باشد؛ چراکه در این صورت میتواند پول مناسبی را وارد بازار سرمایه کرده و بورس را تحریک کند؛ بنابراین این بازار شاهد رونق و رشد خوبی خواهد بود، در غیر این صورت بورس هم تابعی از شرایط اقتصادی است و به نظر نمیرسد که در شش ماه آینده، با روال فعلی جهشی در آن شاهد باشیم.
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