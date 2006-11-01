به گزارش خبرنگار مهر، اين پروژه ها كه بر اساس زندگينامه چهره انقلابي كوبا ساخته مي شوند، از مدت ها پيش در مرحله پيش توليد قرار داشتند، اما فيلمبرداري آنها به زودي آغاز مي شود.



سودربرگ كه سال 2000 تنديس اسكار بهترين كارگرداني را به پاس ساخت فيلم "قاچاق" در كارنامه هنري خود ثبت كرد، تصميم دارد فيلم هايي را به صورت پيوسته كليد بزند و زندگي انقلابي كوبا را روايت كند. بنيچيو دل تورو در اين فيلم نقش گوارا را بازي مي كند. دل تورو در "قاچاق" نيز با سودربرگ همكاري و اسكار بهترين هنرپيشه مرد نقش مكمل را دريافت كرد.



توليد اين دو فيلم از ماه مي آينده در لوكيشن هاي آمريكاي لاتين آغاز مي شود. نخستين فيلم با نام "آرژانتين" ساخته مي شود و به سفر چه گوارا از مكزيك به كوبا در سال 1956 مي پردازد. فيلم دوم هم "چريك" نام دارد و درباره سفر وي به نيويورك در سال 1964 است. در اين سفر چهره مبارز كوبا در سازمان ملل سخنراني كرد. چه گوارا سال 1967 در بوليوي دستگير و اعدام شد.