آمادگی ایتالیا برای میانجیگری درباره اختلافات اعراب خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، «پائولو جنتیلونی» در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نسبت به شرایط به وجود آمده در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه ایتالیا آماده ایفای نقش مثبت برای حل و فصل بحران به وجود آمده، است، بر ضرورت حفظ ثبات منطقه خلیج فارس به دور از هر گونه تنش تاکید کرد.

نخست وزیر ایتالیا همچنین از میانجیگری کشور کویت در این بحران ابراز اطمینان کرد و افزود: دولت ایتالیا از هر گونه ابتکار عمل در مورد حل و فصل اختلافات میان شرکای ما در منطقه حمایت می کند.

عربستان از ۱۵ خرداد ۹۶ به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند.