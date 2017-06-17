به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو؛ روز دوم بازدید تیم سرمایه گذار آلمانی از زمین های تعیین شده برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، با امضای تفاهم نامه مشترک همکاری بین دو کشور به پایان رسید. پس از ورود تیم ۱۲ نفره هیات سرمایه‌گذار آلمانی به استان و حضور نمایندگان و روسای ۷ شرکت فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر از جمله شرکت های مطرح PHOENIX و BAYWA این کشور در شرکت توزیع برق خراسان شمالی، مقرر شد این تیم به همراه مقامات شرکت و تنی چند از مسئولان مرتبط با حوزه واگذاری زمین ها، عازم بازدید از زمین های تعیین شده برای این پروژه شود.



مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی در روز نخست، تیم سرمایه گذار را برای بازدید از زمین صفی آباد اسفراین همراهی کرد که این زمین پس از آزمایشات اولیه هیئت، مورد موافقت اولیه برای احداث نیروگاه خورشیدی قرار گرفت.



در روز دوم نیز، فرآیند بازدید از زمین ها ادامه یافت و این بار از زمین های مستعد احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی در شهرستان های گرمه و جاجرم بازدید شد.



مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی در پایان فرایند بازدید از زمین ها، در آیین جمع بندی نتایج سفر هیئت تجاری آلمان به استان که با حضور استاندار و مدیران عامل ارگان ها و سازمان های دست اندرکار برگزار شد، نظر تیم انرژی آلمانی در رابطه با زمین های بازدید شده را مثبت ارزیابی کرد.



علیرضا صبوری، در ادامهِ ارائه گزارش این سفر به استاندار اظهار داشت: مذاکرات اولیه با تیم انرژی آلمانی از موافقت ضمنی آن ها در رابطه با بافت زمین و کیفیت تابش خورشید حکایت دارد. نتایج تایید نهایی این زمین ها، پس از مطالعات تکمیلی این هیئت در کشور آلمان، مشخص خواهد شد.



مقام ارشد شرکت توزیع برق استان از مذاکرات اولیه برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک خورشیدی در ادارات نیز سخن گفت و افزود: با توجه به این که ادارات و سازمان های دولتی موظف شده اند تا پایان سال جاری، حداقل ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدید پذیر تامین کنند، این همکاری متقابل می تواند در این زمینه نیز راهگشا باشد.



وی همچنین از برگزاری نشست آتی مشترک این هیئت با اعضای دپارتمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو در تهران خبر داد و اظهار امیدواری کرد: سفر این هلدینگ سرمایه گذار به استان بتواند علاوه بر رونق بخش های کشاورزی و صنایع دستی و میراث فرهنگی، در بخش انرژی های تجدید پذیر نیز دستاوردهای خوبی عاید استان کند.