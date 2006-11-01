به نقض حريم هوايي لبنان ادامه مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"افراييم سنه" معاون وزير جنگ رژيم صهيونيستي درادامه نقض حريم هوايي آسمان لبنان توسط بالگردهاي اين رژيم در اظهاراتي گستاخانه اعلام كرد: اسرائيل به پروازهاي هوايي خود بر فراز آسمان لبنان با وجود محكوميت هاي صادره از سازمان ملل متحد و دولت لبنان ادامه مي دهد.

اين درحالي است كه روزگذشته نيز چندين فروند ازهواپيماهاي ارتش رژيم صهيونيستي درارتفاعات نزديك به سطح زمين بيروت و منطقه ضاحيه در جنوب اين شهر به پرواز درآمدند.

پيش از اين دولت لبنان درادامه نقض حريم هوايي لبنان به سازمان ملل متحد شكايت كرد و خواستار تحت فشار قرار دادن تل آويو براي توقف اين تجاوزات شد، اما "عمير پرتز" وزير جنگ اسرائيل با گستاخي تمام اعلام كرد ارتش اسرائيل به پرواز هواپيماهاي جنگي بر فراز آسمان لبنان ادامه مي دهد.

همچنين پيش از اين نيز فرمانده نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب لبنان( يونيفل) اسرائيل را تهديد كرده بود كه درصورت ادامه اين تجاوزات، هواپيماهاي اسرائيلي را هدف قرار مي دهند.

نيروهاي يونيفل همچنين خواستار آن شدند تا اساس ماموريتشان درلبنان تغيير كند تا بتوانند اين هواپيماها را مورد هدف قرار دهند.