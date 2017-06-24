خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: تعطیلی دو روزه عید فطر در وسط هفته اول تیر ماه موجب شده تا روزهای تعطیل آخر هفته قبل و بعد آن هم به این روزها اضافه شود و فرصتی را برای یک سفر ده روزه تابستانی مهیا کند آن هم برای کسانی که نمی‌توانند در مواقع دیگر سال مرخصی گرفته و به سفر بروند.

این مدت سفر ده روزه برای بسیاری از افراد گزینه سفر به خارج از کشور را تداعی می‌کند سفری طولانی در روزهای گرم تابستان به کشوری که می‌بایست برای دیدنش وقت زیادی گذاشت. اما اکنون بسیاری از مقاصد ایرانی‌ها به خارج از کشور جز کشورهای اروپایی گرم است و آن‌ها را از رفتن پشیمان می‌کند با این وجود تور گردشگری و خدمات دیگر برای رسیدن به این کشورها در ایام تعطیلات عید فطر گران می‌شود. بنابراین کسانی که قصد سفر به هر کجا آن هم در روزهای عید فطر را دارند گویا باید تاوان بدهند و خدمات را چند برابر گران تر بخرند!

سفر به عروس آفریقا

یکی از این مسیرها که به تازگی به مسیر گردشگری مهم ایرانی‌ها تبدیل شده کشور مراکش و بازدید از شهرهای مراکش، کازابلانکا و فس است. بلیت هواپیما برای مسیر تهران به مراکش که نیاز به یک تا دو بار توقف در طول مسیر داشته باشد از دو میلیون و ۶۰۰ تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخ دارد این نرخ به ایرلاین‌های مختلف بستگی دارد و مدت زمان توقف. اما در بیشتر این مسیرها حدود ۲۰ ساعت باید زمان گذاشت تا به مقصد رسید با این وجود تور گردشگری به سمت مراکش نیز کمتر از ۶ میلیون تومان برای بازدید از سه شهر مهم آن وجود ندارد این درحالی است که آب و هوای این کشور در تیر ماه به شدت گرم است و فصل سفر آن در پاییز آغاز می‌شود.

هر چند که مراسم عید فطر در این کشور بسیار دیدنی است و هتل‌های آن در این ایام بسیار ارزان است اما گردشگران کمتر می‌توانند در طول روز از جاذبه‌های گردشگری آن دیدن کنند چون گرمی‌ هوا آنها را آزار خواهد داد.

چنین شرایطی در سریلانکا نیز حاکم است آب و هوای گرم موجب شده تا این روزها گردشگران کمتری به سریلانکا بروند با این وجود بلیت هواپیما و در نهایت تور گردشگری این کشور نیز کمتر از سه میلیون تومان نیست. بلیت هواپیما نیز حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان نرخ دارد اما در ایام عید فطر ۳۰۰ هزار تومان به این رقم اضافه می‌شود و البته پیش از این نرخ بلیت هواپیما حدود ۹۰۰ هزار تومان بود.

شب‌های این روزها در روسیه سفید است

اما برای سفر به روسیه که این روزها مسافر زیادی از سوی ایران دارد هم تور گردشگری کمتر از چهار میلیون تومان فروخته نمی‌شود در این تورهای گردشگری بازدید از شهر مسکو و سنت پترزبورگ قرار داده شده اما در بیشتر پکیج این تورها ورودیه بازدید از اماکن تاریخی بر عهده مسافر است که این هزینه نیز کم نیست.

سفر به روسیه در این روزها به دلیل «شب‌های سفید» پرطرفدار است بلیت هواپیمای این مسیر نیز برای رفت و برگشت از مسکو حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نرخ دارد البته اگر مسیر برگشت از سنت پترزبورگ باشد این نرخ بیشتر هم می‌شود. همچنین به محض تمام شدن تعطیلات عید فطر یعنی از دهم تا ۱۷ تیر ماه نرخ بلیت هواپیما ۹۰۰ هزار تومان می‌شود.

سفر به گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و دوبی نیز این روزها به حدی آسان شده که تورهای گردشگری به سمت این مقاصد گاهی حتی ارزان تر از سفر به برخی از شهرهای ایران است به نحوی که می‌توان با یک میلیون تومان به گرجستان رفت بدون دادن هزینه ویزا و یا گرفتن هتل گران قیمت. اما سفر کردن به این کشورها در روزهای عید فطر گران تر از حد تصور است در هفته آینده مسافران مجبور می‌شوند که بلیت رفت و یا برگشت به باکو را حتی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز خریداری کنند. اما آن‌ها که از قبل تور گردشگری رزرو کرده‌اند برایشان بیشتر صرف می‌کند که با تور بروند.

سفر به دوبی گران و گرم

نرخ بلیت رفت و برگشت به شهر دوبی در امارات نیز اگرچه برای ایام عید فطر یک میلیون تومان است اما در ایامی‌غیر از عید می‌توان این بلیت را تا ۵۰۰ هزار تومان هم خرید به شرط آنکه مسافر ویزا داشته باشد همچنین تور گردشگری به دوبی در عید فطر به سه میلیون تومان و ۲۰۰ هزار تومان برای اقامت سه شب نیز می‌رسد. این مقصد نیز در این روزها یکی از مقاصد بسیار گرم به شمار می‌رود.

اگرچه نرخ تورهای گردشگری از تهران به سمت کشورهایی که بیشتر مخاطب ایرانی دارد و نرخ بلیت هواپیماها در ایام عید فطر گران است اما قیمت هتلهای این کشورها تفاوت چندانی ندارد مگر کشورهایی مانند مالزی سریلانکا که برنامه ای خاص برای این ایام دارند و نه فقط مسلمانان ایرانی بلکه مسلمانان سایر کشورها نیز به آنجا می‌روند. به همین دلیل نرخ اتاق‌ها را افزایش می‌دهند برخی دیگر از کشورها نیز نرخ اتاق را در روزهای آخر هفته و تعطیلات خود افزایش می‌دهند.