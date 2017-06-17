احتمال خاموشی برق در تابستان/ رشد تصاعدی بهای برق مشترکان پرمصرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آرش کردی با تاکید بر اینکه سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات از مصرف برق در زمان پیک تابستان ناشی از مصرف وسایل سرمایشی است افزود: امسال نیز پیش بینی می‌کنیم همین میزان مصرف بخاطر استفاده از وسایل سرمایشی داشته باشیم.

وی به اهمیت مدیریت مصرف برای گذر از تابستان اشاره کرد و گفت: با رعایت توصیه‌های ساده می‌توانیم به اقتصاد خانواده و هم اقتصاد ملی کمک کنیم.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: اوج مصرف برق در تابستان پارسال حدود ۵۳ هزار مگاوات بوده و اگر مدیریت مصرف نداشتیم می‌توانست به ۵۵ تا ۵۶ هزار مگاوات برسد امسال نیز پیش بینی می‌کنیم اوج مصرف به ۵۴ هزار مگاوات برسد که باید حدود ۵ هزار مگاوات مدیریت مصرف داشته باشیم در غیر اینصورت دچار محدودیت می‌شویم.

کردی گفت: پارسال با ۴۸۰۰ صنعت مختلف قرارداد همکاری در قالب اجرای دو طرح تعطیلات و تعمیرات و ذخیره عملیاتی بستیم که نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات مدیریت مصرف انجام شد که ۹۰۰ مگاوات آن در بخش طرح تعطیلات و تعمیرات و ۶۰۰ مگاوات دیگر با اجرای طرح ذخیره عملیاتی صورت گرفت.

وی افزود: امسال نیز بخش صنعت می‌تواند ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات با مدیریت مصرف به شبکه کمک کند که قرارداد ۱۰۰۰ مگاوات آن در این بخش بسته شده است.

مدیر عامل توانیر ادامه داد: بر اساس طرح ذخیره عملیاتی ساعت کار جابجا و به ساعات غیرپیک (کم باری و میان باری) منتقل می‌شود و صنایعی که اعلام آمادگی می‌کنند و قرارداد می‌نویسند بابت آن پاداش دریافت می‌کنند.

کردی گفت: پارسال ۱۴۰ میلیارد تومان به صنایع و بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی پاداش پرداخت شد.

وی افزود: پارسال ۴۳ هزار مشترک کشاورزی از جابجایی بار استقبال کردند که امیدواریم امسال به ۵۰ هزار مشترک برسد.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: مشترکان کشاورزی که مصرفشان را از ساعت ۱۲ تا ۴ بعد از ظهر به ساعت‌های دیگر منتقل کنند، برق ۲۰ ساعت دیگر روز برای آن‌ها رایگان خواهد بود که این طرح هر سال از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور اجرا می‌شود.

کردی افزود: در بخش اداری و عمومی به هیئت وزیران پیشنهاد دادیم برای ادارات و نهادهای دولتی ملزم به ده درصد کاهش مصرف شوند در حالیکه در سالهای گذشته این موضوع اختیاری بوده است که امیدواریم هرچه سریعتر این پیشنهاد مصوب شود.

وی ادامه داد: پارسال ۵۰۰ مشترک در این بخش‌ها جذب کردیم در حالیکه بخش دولتی باید در کاهش مصرف و مصرف درست پیشتاز شود و الگوی سایر مشترکان باشد.

مدیرعامل توانیر تاکید کرد: بخش صنعت و خانگی که هرکدام به ترتیب ۳۲ و ۳۳ درصد مصرف برق را دارند می‌توانند با مدیریت مصرف در زمان پیک هرکدام ۲۰۰۰ مگاوات با مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کنند.

کردی اضافه کرد: بخش کشاورزی و واحدهای خود تامین نیز می‌توانند ۱۰۰۰ مگاوات مدیریت مصرف انجام دهد.

وی تاکید کرد: در صدد هستیم ادارات دولتی که مولدهای تولیدی دارند را موظف کنیم تا مولدهای خود را در زمان پیک تابستان وارد مدار کنند.

دو نگرانی بابت اوج مصرف برق

مدیرعامل توانیر گفت: زمان اوج مصرف تابستان از ۲۰ تیر تا ۱۲ مرداد است در حالیکه اوج مصرف امسال در بهار اتفاق افتاده و ادامه این روند در تابستان نگران کننده است به همین دلیل دچار محدودیت در شبکه برق خواهیم شد گرچه آمادگی لازم را برای زمان اوج مصرف تابستان داریم، اما از مشترکان می‌خواهیم ۱۵ تا ۲۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند.

مدیرعامل توانیر درباره نگرانی‌های این شرکت در زمان اوج مصرف تابستان گفت: دو نگرانی داریم یکی میزان تولید به میزان مصرف نرسد، چون باید مقداری ذخیره تولید برای شرایط بحران نیز داشته باشیم که اگر این موضوع محقق نشود به میزان کاهش تولید باید خاموشی اعمال کنیم، چون برق یک منطق مشخص دارد و باید این تعادل حتما حفظ شود.

کردی ادامه داد: مورد دیگر این است حتی اگر تولید کافی هم داشته باشیم فشار به شبکه برق از جمله شبکه انتقال و فوق توزیع اگر بیش از حد باشد ضریب حوادث افزایش می‌یابد که این امر نیز موجب خاموشی خواهد شد.

وی تاکید کرد: این دو نگرانی موقعی پیش می‌آید که مصرف بیش از ۵۰ هزار مگاوات باشد چنانکه پیش بینی‌ها از افزایش دما و بدنبال آن افزایش مصرف بیش از ۵۰ هزار مگاوات حکایت دارد که ممکن است این نگرانی‌ها خود را نشان دهد.

بهای پرداختی برق غالب مشترکان ماهانه حدود ۲۵ هزار تومان است

مدیرعامل توانیر گفت: بهای پرداختی برق ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان ماهانه به کمتر از ۲۵ هزار تومان می‌رسد و برق در مقایسه با هزینه‌های آب، گاز و سایر هزینه‌ها جزء مظلوم ترینهاست.

آرش کردی با تاکید بر اینکه بهای پرداختی برق فشاری به خانواده‌ها وارد نمی‌کند، افزود: بهای برق در اقتصاد خانواده‌ها بطور متوسط روزانه حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ تومان است وماهانه بطور میانگین ۱۷ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

وی درباره رشد مصرف برق در بخش صنعت گفت: خوشبختانه آمارهای صنعت نشان می‌دهد امسال ۷ تا ۸ درصد رشد مصرف در صنعت بیشتر شده که این افزایش مصرف در سال گذشته ۵ تا ۶ درصد بوده است.

مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه این رشد مصرف بیانگر خروج صنعت از رکود است، افزود: البته رشد مصرف در بخش خانگی نیز حدود ۸ درصد بوده که علت آن افزایش دمای هواست.

کردی گفت:: قطعاً پیک مصرف برق در تابستان امسال به ۵۵ هزار مگاوات خواهد رسید.

درخواست از مشترکان خانگی برق

وی از مشترکان خانگی خواست با رعایت نکات ساده و مدیریت استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند ماشین لباسشویی و ظرفشویی، در مصرف برق صرفه جویی کنند و استفاده از وسایل پرمصرف را به ساعات غیر پیک اوایل روز یا ساعات انتهایی شب موکول کنند.

مدیرعامل توانیر گفت: در استفاده از وسایل سرمایشی دمای ۱۸ درجه مناسب است و بیشتر از آن، مصرف برق را افزایش و به شبکه برق فشار وارد می‌کند.

کردی اضافه کرد: در طول شبانه روز ساعت پیک روزانه و شبانه داریم که ساعت پیک روزانه بر شب غلبه دارد و حدود ۲ تا ۳ هزار مگاوات مصرف در پیک روزانه بیشتر است.

وی ساعت ۱۲ ظهر تا ۴ بعد از ظهر را پیک روزانه و ۷ تا ۱۰ شب را پیک شبانه اعلام کرد.

افزایش تصاعدی قیمت برق مشترکان پرمصرف

وی در مورد مشترکین پر مصرف نیز گفت: مشترکین طبق قراردادی که بسته اند برق می‌خرند و اگر خارج از قرارداد برق مصرف کنند ما مجاز هستیم با افزایش قیمت با آن‌ها برخورد کنیم و سیستم به این مشترکان هشدار می‌دهد که امکان قطع برق وجود دارد، به همین دلیل صورت حساب‌های آن مشترکان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

مدیر عامل توانیر گفت: در بخش غیرصنعتی هم اگر مشترکی بیشتر از قرارداد خرید، برق مصرف کند می‌توانیم به لحاظ قانونی برق مشترک را قطع کنیم.