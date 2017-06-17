فرمان پادشاه سعودی؛ «ولیعهد» محدودتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی روز شنبه فرمان تغییر و تحول در وزارت دادگستری این کشور را صادر کرد و طبق این فرمان، دادستان کل از این پس مستقیما با شاه عربستان در ارتباط است و از استقلال تام برخوردار خواهد بود و هیچ کس حق دخالت در کار وی را نخواهد داشت.

بر اساس این دستور، نام «هیأت تحقیق و دادستانی کل» به «دادستانی کل» تغییر کرد و در این وضعیت از استقلال برخوردار است.

این در حالی است که پیشتر دادستان کل با ولی‌عهد عربستان مستقیما در ارتباط بود و این فرمان به معنای محدود شدن اختیارات محمد بن نایف، ولی‌عهد عربستان است که گفته می‌شود با پسر شاه بر سر تخت شاهی در رقابت است.

در فرمان شاه عربستان آمده است که نام «هیات تحقیق و دادستانی کل» به «دادستانی کل» تغییر می یابد و رئیس آن نیز «دادستان کل» نامیده می شود. طبق این فرمان، شیخ محمد العرینی رئیس هیات تحقیق و دادستانی کل از سمتش برکنار و شیخ «سعود بن عبدالله بن مبارک المعجب» به عنوان دادستان کل در جایگاه وزیر منصوب شد.

در ابلاغیه دفتر سلطنتی درباره عربستان آمده است که سپهبد «فیصل بن عبدالعزیز بن لبده» بازنشست و به عنوان مشاور دفتر پادشاهی منصوب شد.

ملک سلمان در فرمان خود همچنین دستور داد که ریاست هیات کل پروازهای داخلی عربستان تغییر کند و «عبدالحکیم بن محمد التمیمی» ریاست آن را بر عهده بگیرد. ریاست هیات کل زکات و درآمد هم به «سهیل بن محمد النمی» واگذار شد.

در فرمان ملک سلمان دفتر سلطنتی دربار عربستان نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و «عقلاء بن علی العقلاء» معاون رئیس دفتر، «تمیم بن عبدالعزیز السام» معاون مشاور ویژه شاه عربستان و «حمد بن محمد آل شیخ» نیز به عنوان مشاور دفتر سلطنتی انتخاب شدند.

طبق فرمان سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی، درجه نظامی سپهبد «سعود بن عبدالعزیز هلال» به مدیر کل امنیت و اطلاعات عربستان ارتقا یافته است.