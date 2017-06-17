مهدی حسین‌نژاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی تعاونی‌ها گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این طرح در حوزه نرم افزاری تقریبا نهایی شده و تا حدود دو هفته آینده نهایی و طرح رتبه بندی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح رتبه بندی، در فاز اول شرکت‌های تعاونی رتبه بندی خواهند شد گفت: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعدادی از شرکت‌های تعاونی رتبه بندی می‌شوند و هر چند ماه یکبار رتبه شرکت‌ها تجدید نظر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: پس از اجرای فاز نخست طرح، در فازهای بعدی شرکت های تعاونی باقی مانده و شرکت‌های غیر تعاونی مشمول این طرح می‌شوند.

حسین نژاد با اشاره به اینکه شاخص‌های رتبه بندی شرکت‌ها از کامل‌ترین شاخص‌های بین‌المللی است، ادامه داد: با اجرای طرح رتبه بندی، فعالیت شرکت‌ها شفاف می‌شود؛ همچنین شرکت‌ها با دریافت گواهینامه رتبه‌بندی یک شخصیت حقوق پیدا می‌کنند و با تقویت زنجیره تولید، برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد.

به گفته وی، بیش از ۹۹ درصد تعاونی‌ها از عدم بهره وری و مشکلات مدیریتی رنج می برند که با اجرای طرح رتبه بندی از نقاط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناسایی و اعلام می‌شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، تاکید کرد: اجرای طرح رتبه بندی باعث اطمینان بخشی فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت تعاونی‌ها خواهد شد.

پیش از این حسین نژاد به مهر گفته بود در فاز نخست ۵۰۰ شرکت تعاونی رتبه بندی می‌شوند.