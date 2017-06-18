مطالبات کشورهای محاصره کننده دوحه تاکنون مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با تلویزیون رسمی قطر اظهار داشت: خواسته کشورهایی که قطر را محاصره کرده اند تاکنون مشخص نشده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تناقض گویی در اظهارات و اتهامات کشورهای محاصره کننده قطر خود بزرگترین دلیل مبنی بر پوچ بودن اساس این اختلافات است، اختلافاتی که نمی دانیم در ورای آن چه چیزی قرار دارد.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خاطرنشان کرد: کویت برای حل بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش می کند اما این کشور تاکنون لیست اتهامات یا خواسته های کشورهای محاصره کننده قطر را ارائه نکرده است. وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا این اختلافات وجود دارد در صورتی که فهرست شکایت ها تاکنون آماده نشده است؟ آیا شکایت ها و اختلافات با اتخاذ تدابیر حل و فصل می شود یا تدابیر بعد از اتمام مکانیسم گفتگوی دیپلماتیک اتخاذ می شود؟

گفتنی است که روز پنجم ژوئن سال جاری، ۵ کشور عربی- عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و یمن- با طرح اتهامی مبنی بر حمایت مقامات دوحه از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود را با قطر بطور غافلگیر کننده ای قطع کردند.

این درحالی است که دولت قطر این اتهامات را رد می کند و تلاشها برای منزوی سازی دیپلماتیک این کشور را «ناموجه» می خواند.