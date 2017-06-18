درخواست مصر و عربستان از رئیس جمهوری سابق افغانستان

به گزارش خبرگزاری آوا، دیپلماتهای عربستان و مصر طی دیداری با «حامدکرزای» رئیسجمهوری سابق افغانستان، خواستند تا از موضع عربستان و مصر علیه قطر حمایت کند.
در بیانیه دفتر رئیسجمهوری سابق افغانستان آمده است که «محبنصر» سفیر مصر و «میشاریالحربی» کارمند ارشد عربستان در کابل از کرزای خواستهاند تا از موضع عربستان در قبال قطر حمایت کند.
کزاری اما در واکنش به خواسته عربستان اعلام کرد که خواستار وحدت و همبستگی جهان اسلام در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است و حمایت همهجانبه خود را از کشورهایی که در این راه تلاش میکنند نیز اعلام میکند.
لازم به ذکر است که پس از تنش های اخیر بین «دوحه» و «ریاض»، عربستان و برخی از کشورهای عربی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.
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