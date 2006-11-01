به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، قاسم سلطاني امروز در حاشيه برگزاري نهمين كنگره سراسري بيهوشي و احياء در مشهد ، در جمع خبرنگاران افزود: 99 درصد تجهيزات بيهوشي كشور از شركت هاي اروپايي تامين مي ‌شود كه بيشترين آن از ايتاليا و فرانسه و آلمان است.

وي ، برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي را آشنايي بيشتر متخصصان علم هوشبري با جديدترين دستاوردها ، تكنيك ها و تجهيزات بيهوشي دانست و افزود: بر پايي كارگاه هاي آموزشي كاملا كاربردي و با استفاده از تجهيزات مختلف بيهوشي برگزار مي شود.

سلطاني گفت: درحاشيه اين گنكره نمايشگاه تجهيزات بيهوشي با حضور نمايندگي‌ هاي كمپاني‌هاي معتبر جهاني در زمينه توليد اين وسايل برگزاري مي شود كه اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر يك هزار متر مربع است.