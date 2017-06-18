ابراز امیدواری امیر کویت برای حل بحران قطر از راه گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العرب، صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت ابراز امیدواری کرده که اختلافهای ایجاد شده بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با گفتگوهای پیوسته حل شود.

وی تأکید کرده است که رابطه تاریخی استوار، روابط خانوادگی، سرنوشت و منافع مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاب میکند که همه توان خود را برای تلاش در راه حفظ این بنیاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به کار ببندیم و وحدت و استحکام این موسسه را حفظ کنیم.

امیر کویت همچنین ابراز امیدواری کرده که به مناسبت ماه مبارک رمضان و دهه پایانی این ماه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اختلاف های خود را کنار گذاشته و با گفتگوی پیوسته تنش های ایجاد شده را از میان بردارند.

وی که بعد از آغاز بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به اقدام عربستان، امارات، بحرین و چند کشور عربی دیگر در قطع روابط خود با قطر در چند سفر منطقه ایی تلاش کرده نقش میانجی در این بحران را بازی کند ابراز امیدواری کرد که تلاش ها برای حل این بحران نتیجه بخش باشد.