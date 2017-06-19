به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی حسن پور دادستان بوشهر با اعلام ادامه پیگیری پرونده تیراندازی منجر به فوت گارد ساحلی عربستان به روی صیادان ایرانی و با اشاره به اینکه ورود سهوی و یا غیرارادی صیادان به آب‌های کشورهای همسایه اقدامی بی‌سابقه نیست و در جمهوری اسلامی ایران معمولاً در چنین مواقعی با متخلفان که عموماً در پی امرار معاش و کسب روزی هستند به عنوان ورود غیرمجاز به محدوده آب‌های یک کشور برخورد می‌شود، افزود: اقدام به شلیک توسط مرزبانی عربستان به سمت قایق‌های صیادی ایرانی که سهواً و یا به لحاظ عوامل خارج از اراده به آب‌های کشور همسایه وارد شده‌اند خلاف حسن همجواری و خلاف مقررات بین‌المللی است.

حسن پور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز بارها با ورود غیرمجاز لنج‌های عربستانی مواجه بوده اما تنها به عنوان اتهامی ورود غیرمجاز با صیادان برخورد قانونی کرده است تأکید کرد: با توجه به اینکه احتمال دستگیری سرنشین قایق‌های دیگری متعلق به کشورمان توسط عربستان وجود دارد موضوع جهت پیگیری به نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر اعلام شده است.

وی افزود: بر اساس تحقیقات اولیه و نوع کالیبر اسلحه به کار رفته، اقدام به تیراندازی توسط عوامل مرزبانی عربستان سعودی قریب به یقین است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در تشریح چگونگی وقوع حادثه گفت:حسب گزارش واصله و محتویات پرونده، دو صیاد ایرانی که پدر و پسر بوده‌اند ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه تاریخ ۲۶ خرداد از حوالی اسکله جفره بوشهر به قصد انجام صید خارج شده‌اند و در حوالی چاه‌های فروزان (متعلق به ایران) موتور قایق آنان با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته دادستان بوشهر پس از خاموش شدن قایق، جریان آب صیادان را به سمت آب‌های عربستان کشانده که پس از برطرف کردن مشکل و روشن شدن مجدد قایق به هنگام مراجعت به سمت سکوی فروزان حدود ساعا ۲۴ شب، متأسفانه با تیراندازی سرنشینان قایق متعلق به مرزبانی عربستان که در تعقیب دو قایق دیگر بوده مواجه می‌شوند که منجر به فوت یکی از صیادان شده است.

بر اساس این گزارش پرونده‌ای در این ارتباط در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر تشکیل و تحقیقات در حال انجام است.