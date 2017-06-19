رشته های ارشد دانشگاه آزاد به سازمان سنجش ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مجتبی شریعتی نیاسر گفت: تصور میکنم دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط امروز از وضعیت مناسبتری در تعامل با آموزش عالی برخوردار است و امیدواریم کیفیت کار در این دانشگاه روز به روز بهتر از گذشته شود و به تبع آن، کیفیت آموزش عالی رشد و تعالی پیدا کند.
وی درخصوص رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمام رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی که شاخصها و مولفههای شورای گسترش آموزش عالی را دارند، تصویب و نهایی شده و به سازمان سنجش هم منعکس شده است و از نظر این وزارتخانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بحث رشتههای کارشناسیارشد مطرح است، روز گذشته همه رشتههای کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید این وزارتخانه قرار گرفته بودند، به سازمان سنجش ارسال شد.
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