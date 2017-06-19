  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

معاون وزیر علوم:

رشته های ارشد دانشگاه آزاد به سازمان سنجش ارسال شد

رشته های ارشد دانشگاه آزاد به سازمان سنجش ارسال شد

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: روز گذشته همه رشته‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد که مورد تایید این وزارت‌خانه قرار گرفته بود به سازمان سنجش ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مجتبی شریعتی نیاسر گفت: تصور می‌کنم دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط امروز از وضعیت مناسب‌تری در تعامل با آموزش عالی برخوردار است و امیدواریم کیفیت کار در این دانشگاه روز به روز بهتر از گذشته شود و به تبع آن، کیفیت آموزش عالی رشد و تعالی پیدا کند.

وی درخصوص رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمام رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی که شاخص‌ها و مولفه‌های شورای گسترش آموزش عالی را دارند، تصویب و نهایی شده و به سازمان سنجش هم منعکس شده است و از نظر این وزارت‌خانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بحث رشته‌های کارشناسی‌ارشد مطرح است، روز گذشته همه رشته‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید این وزارت‌خانه قرار گرفته بودند، به سازمان سنجش ارسال شد.

کد مطلب 4008821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها