ادعای عربستان دو روز پس از تیراندازی به قایق های ماهیگیری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پس از گذشت ۲ روز از خبر تیراندازی گارد مرزی عربستان سعودی به قایق های ماهیگیری بوشهر در مرز آبهای ایران و عربستان، یک مسئول سعودی که خواست نامش فاش نشود، موضع ریاض را در این رابطه اعلام کرد.

این مسئول سعودی ادعا کرد: نیروی دریایی عربستان جمعه شب متوجه حضور ۳ قایق با رنگ پرچم های قرمز و سفیر شد که به سرعت در حال نزدیک شدن به سکوهای میدان نفتی مرجان بودند، نیروی دریایی عربستان فورا وارد عمل شد و به سوی قایق های متجاوز تیراندازی کرد. یکی از قایق ها توقیف شد که پس از بازرسی مشخص شد حامل سلاح و به دنبال خرابکاری بوده است. دو قایق دیگر نیز گریختند.

این بیانیه در حالی صادر می شود که رسانه های ایرانی اعلام کردند دو قایق حاملان صیادان بوشهری در مرز آبهای ایران و عربستان با تیراندازی گشت دریایی سعودی مواجه شدند و در پی آن یکی از سرنشینان فوت شد و سرنشین دیگر قایق که پسر قربانی بود توانست از مهلکه نجات یافته و همراه جسد صبح روز شنبه خود را به اسکله صیادی جفره بوشهر برساند.