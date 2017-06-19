نوسان در قیمت سکه/دلار و یورو گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۳۵۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۵۰ تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۱ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۲۹۰ تومان است.

هر دلار آمریکا با افزایش ده تومانی ۳۷۶۰ تومان، یورو با افزایش ۲۱ تومانی ۴۲۷۱ تومان، پوند با افزایش ۲۲ تومانی ۴۸۷۴ تومان، درهم امارات با افزایش ۶ تومانی ۱۰۳۱ تومان و لیر ترکیه با افزایش ۷ تومانی ۱۱۰۹ تومان است.