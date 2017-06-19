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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

در بازار آزاد تهران؛

نوسان در قیمت سکه/دلار و یورو گران شد

نوسان در قیمت سکه/دلار و یورو گران شد

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با نوسان مواجه بود، به نحوی که نرخ سکه طرح جدید ارزان، نیم سکه و ربع سکه گران و طرح قدیم و سکه یک گرمی ثابت بود؛ اما دلار و یورو گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۳۵۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۵۰ تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۱ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۲۹۰ تومان است.

هر دلار آمریکا با افزایش ده تومانی ۳۷۶۰ تومان، یورو با افزایش ۲۱ تومانی ۴۲۷۱ تومان، پوند با افزایش ۲۲ تومانی ۴۸۷۴ تومان، درهم امارات با افزایش ۶ تومانی ۱۰۳۱ تومان و لیر ترکیه با افزایش ۷ تومانی ۱۱۰۹ تومان است.

کد مطلب 4008977

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