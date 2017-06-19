به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، حمید روحی معاون میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: «بنای تاریخی خانه‌شهر در دوره پهلوی و بین سال‌های 54 و 55 ساخته شده است و معماری آن برگرفته از معماری سنتی و مدرن است.»

او تصریح کرد: «با توجه به اینکه ثبت یک بنای تاریخی باید با اجازه و رضایت مالک انجام شود، شهرداری به‌عنوان مالک خانه‌شهر تاکنون به ما اجازه ورود به بنا، مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی برای این بنا را نمی‌داد.»

معاون میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اینکه پیگیری‌های بسیار زیادی برای حفظ و حراست از بنای تاریخی خانه‌شهر از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمان صورت گرفته است، افزود: «براساس مستندات و مکاتبات موجود، در سال 1390، شورای شهر کرمان در کمیسیون ماده 5 که اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان هم در آن عضویت داشته است، تصمیم به تخریب بنای تاریخی خانه‌شهر می‌گیرد.»

روحی گفت: «خوشبختانه تخریب این بنای تاریخی در آن سال انجام نمی‌شود و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تخریب بنا از دستور کار خارج می‌شود اما منتفی نمی‌شود چون باز هم مالک بنا، شهرداری، اجازه مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی را نمی‌داد.»

او افزود: «متأسفانه در پی تصویب تخریب بنا، عملیات اجرایی ساختمان جدید استانداری با فرض تخریب بنا آغاز شد و طراح این ساختمان، ورودی‌های ساختمان جدید استانداری را براساس این فرضیه طراحی و اجرا کرد.»

معاون میراث‌فرهنگی استان کرمان اضافه کرد: «در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، مقرر شد در منتهی‌الیه بنای تاریخی خانه‌شهر، یک مسیر ورودی برای ساختمان جدید استانداری تعبیه شود، همچنین شهرداری با ورود کارشناسان میراث‌فرهنگی به بنا، مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی موافقت کردند.»

روحی با اشاره به اینکه ثبت اضطراری بنای تاریخی خانه‌شهر در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمان قرار گرفته است، یادآور شد: «بخش جلوی این ساختمان که به‌عنوان گالری هنری مورد استفاده قرار می‌گرفته است، پس از ثبت احتمالا تبدیل به موزه می‌شود.»