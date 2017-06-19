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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

خانه‌شهر کرمان ثبت اضطراری می‌شود/ مالک اجازه ثبت نمی‌داد

خانه‌شهر کرمان ثبت اضطراری می‌شود/ مالک اجازه ثبت نمی‌داد

معاون میراث‌فرهنگی استان کرمان گفت: «ثبت اضطراری بنای تاریخی خانه‌شهر کرمان در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، حمید روحی معاون میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: «بنای تاریخی خانه‌شهر در دوره پهلوی و بین سال‌های 54 و 55 ساخته شده است و معماری آن برگرفته از معماری سنتی و مدرن است.»

او تصریح کرد: «با توجه به اینکه ثبت یک بنای تاریخی باید با اجازه و رضایت مالک انجام شود، شهرداری به‌عنوان مالک خانه‌شهر تاکنون به ما اجازه ورود به بنا، مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی برای این بنا را نمی‌داد.»

معاون میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اینکه پیگیری‌های بسیار زیادی برای حفظ و حراست از بنای تاریخی خانه‌شهر از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمان صورت گرفته است، افزود: «براساس مستندات و مکاتبات موجود، در سال 1390، شورای شهر کرمان در کمیسیون ماده 5 که اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان هم در آن عضویت داشته است، تصمیم به تخریب بنای تاریخی خانه‌شهر می‌گیرد.»

روحی گفت: «خوشبختانه تخریب این بنای تاریخی در آن سال انجام نمی‌شود و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تخریب بنا از دستور کار خارج می‌شود اما منتفی نمی‌شود چون باز هم مالک بنا، شهرداری، اجازه مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی را نمی‌داد.»

او افزود: «متأسفانه در پی تصویب تخریب بنا، عملیات اجرایی ساختمان جدید استانداری با فرض تخریب بنا آغاز شد و طراح این ساختمان، ورودی‌های ساختمان جدید استانداری را براساس این فرضیه طراحی و اجرا کرد.»

معاون میراث‌فرهنگی استان کرمان اضافه کرد: «در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، مقرر شد در منتهی‌الیه بنای تاریخی خانه‌شهر، یک مسیر ورودی برای ساختمان جدید استانداری تعبیه شود، همچنین شهرداری با ورود کارشناسان میراث‌فرهنگی به بنا، مستندنگاری و تهیه پرونده ثبتی موافقت کردند.»

روحی با اشاره به اینکه ثبت اضطراری بنای تاریخی خانه‌شهر در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمان قرار گرفته است، یادآور شد: «بخش جلوی این ساختمان که به‌عنوان گالری هنری مورد استفاده قرار می‌گرفته است، پس از ثبت احتمالا تبدیل به موزه می‌شود.»

کد مطلب 4008999

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