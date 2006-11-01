به گزارش خبرنگار مهر، حسين پارسايي مدير كل هنرهاي نمايشي در سفر هفته گذشته خود به آلمان و فرانسه با هنرمندان سرشناس تئاتر اروپا از جمله پيتر بروك، آرين منوشكين، كلايمن، روبرتو چولي، ديتر كومل و رئيس تئاتر كلن براي اجراي عمومي آثارشان در ايران و بيست و پنجمين جشنواره تئاتر فجر رايزني و گفتگو كرده است.

پارسايي در توضيح بيشتر اين خبر گفت: "البته به عقيده من اجراي گروههاي خارجي در جشنواره تئاتر فجر به تنهاي كافي نيست و بهتر است براي تبادل و تعامل با گروههاي تئاتري دنيا، شرايط اجراي عمومي را براي آنها در ايران فراهم كنيم. ما همه تلاش خود را براي حضور اين گروهها در ايران كرده ايم، اما حضور آنها بستگي به شرايط و پذيرفته شدن گروه دارد."

مدير كل هنرهاي نمايشي همچنين از امضاء تفاهمنامه با ديتر كومل و روبرتو چولي براي اجراي يك نمايش با مفاهيم مشترك انساني خبر داد و گفت: "بر اساس اين تفاهنامه قرار شد اجراي مشترك ما با كومل در مورد يكي از مفاهيم شاهنامه فردوسي باشد و يك اجراي مشترك هم با چولي براي جشنواره تئاتر فجر امسال خواهيم داشت."

وي همچنين از اجراي عمومي نمايشي براي گروه سني كودك و نوجوان از صربستان در تالار هنر خبر داد. اين نمايش قرار است در سيزدهمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در اصفهان روي صحنه برود و سپس در تالار هنر تهران اجراي عمومي شود. صحبت هايي نيز با گروه "نان و بازي" صربستان براي حضور در جشنواره فجر انجام شده است.