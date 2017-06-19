کتاب «رقص برزیل با شیطان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رقص برزیل با شیطان» توسط نشر اسم و با ترجمهی علی عربزاده منتشر شد.
کتابِ «رقص برزیل با شیطان» اثر دیو رِزِن، با نگاهی متفاوت به رویدادهای جامجهانی و المپیک مینگرد. این کتاب که با موضوع بزرگترین رویداد فوتبال جهان در ایام برگزاری جامجهانی منتشر شد تبدیل به یکی از جنجالیترین کتابهای این عرصه گشت.
این کتاب حاصل تحقیقات و جستجوهای زیاد دیو رِزِن دربارهی جامجهانی و روایت مسائل پشت پردهی آن در برزیل است که با چاپ آن تحسین افراد زیادی را برانگیخت. کتابی که با نشان دادن مسائل زیادی، پرده از چهرهی زیبای فوتبال برمیدارد و حقایقی را افشا میکند که کمتر علاقمندی به ورزش از آن آگاه است.
دیو رِزِن که یک خبرنگار مطرح ورزشی در سطح جهان است، همواره سعی دارد از زاویهی متفاوتی به ورزش نگاه کند. او نویسندهی وبسایت ورزشیِ پرطرفدار «حاشیهی ورزش» است و به طور منظم در پایگاههای اینترنتی SportsIllustrated.com، SLAM، روزنامهی لسآنجلس تایمز و مجلهی نیشن مطالبی از او منتشر میشود. رِزِن سردبیر اول ورزشی مجلهی نیشن نیز هست.
کتاب «رقص برزیل با شیطان» در ۴۰۰ صفحه، با قیمت ۲۸ هزار تومان، از سوی نشر اسم و باترجمهی علی عربزاده منتشر شده است.
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