استقلال همچنان پیگیر خرید رامین رضاییان

به گزارش خبرنگار مهر، استقلالی‌ها دیر به بازار نقل و انتقالات ورود کردند اما وقتی آمدند نبض این آشفته بازار را با خریدهای شبانه و حتی نیمه شبانه شان در دست گرفتند. تمدیدها و خریدهای استقلال یکی بعد از دیگری رو شد تا حالا هواداران این تیم بابت این اتفاق نفسی به راحتی بکشند.

رمز گشایی از صحبت های مطرح شده از سوی برخی از مدیران باشگاه استقلال نشان می دهد که هنوز پرونده این تیم در نقل و انتقالات به پایان نرسیده و همچنان می‌توان انتظار داشت که این تیم در روزهای آینده خرید جدیدی را رو کند.

اخبار واصله از این باشگاه حکایت از این دارد که با وجود تلاش رامین رضاییان برای حضور در فوتبال اروپا، آبی‌ها هنوز از جذب این بازیکن ناامید نبوده و در تلاش هستند تا پر سر و صداترین خرید یک دهه اخیر خود را انجام دهند.

مدافع ملی پوش تیم پرسپولیس که از ابتدای فصل گذشته مورد غضب برانکو ایوانکوویچ قرار داشت، در اردوی این تیم در امارات به دلیل درگیری با یکی دیگر از بازیکنان از سوی سرمربی سرخ پوشان از این تیم اخراج شد و در تلاش است تا بتواند در یک تیم اروپایی توپ بزند. البته رضاییان تاکنون موفق به عقد قرارداد با هیچ تیمی نشده است.

اگر واهمه رامین رضاییان از واکنش هواداران پرسپولیس نسبت به انتقال او به استقلال نبود شاید این انتقال تاکنون جنبه عملی به خود گرفته بود. ضمن این که یکی از اصلی ترین مخالفان این انتقال نیز پدر این بازیکن ملی پوش است که وی نیز تا به حال موافقت خود را با این جابجایی بزرگ اعلام نداشته است ولی استقلالی ها با وجود این دو فاکتور، هنوز به مذاکرات خود را برای جذب این بازیکن ادامه داده اند.