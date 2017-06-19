منصوریان: رضایتنامه شجاعیان بالا بود/ استقلال «بریز و بپاش» نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در حاشیه اولین جلسه تمرین استقلال که بعدازظهر امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: با ۱۴ تا ۱۵ بازیکن تمرین را شروع کردیم. سه بازیکن امتحان دانشگاه داشتند و اجازه گرفتند که نیایند.

وی افزود: احتمالا با دو بازیکن جدید دیگر قرارداد می بندیم. چند روز در تهران هستیم و بعد ۱۲ روز به ارمنستان می رویم.

سرمربی استقلال درباره خریدهای جدید تاکید کرد: روی پژمان منتظری نظر داریم. حق تصمیم گیری با پژمان است و قرار شد تا فردا جواب را از پژمان بگیریم. با جوانهای سال گذشته تا رده دوم جدول خوب بالا آمدیم و به بازیکنان بین المللی مثل پژمان نیاز داریم. امسال ساختار و نحوه بازی را هم عوض می کنیم.

منصوریان در خصوص وضعیت جباروف افزود: جباروف هم بازیکن ماست. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که فکر این بازیکن عوض شد. به جباروف احترام می گذاریم ولی او بازیکن ماست. او را به هیچ تیمی در ایران نمی دهیم. هر باشگاهی جباروف را بخواهد باید با ما مذاکره کند. اگر هم این بازیکن می خواهد خداحافظی کند، ایرادی ندارد.

وی ادامه داد: نفرات دیگری را هم برای جذب بررسی می کنیم. باید بازیکنان جوان را حفظ و از آنها مراقبت کنیم. نمی توانیم جوانی که سال گذشته زحمت کشید، امسال او را در استقلال نگه نداریم.

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص بازیکنان خارجی فصل گذشته این تیم، یادآور شد: رابسون و پادوانی هم به احتمال ۹۹ درصد به ما اضافه می شوند. هرایر مگویان هم با ما قرارداد دارد ولی امروز اجازه گرفته و به تمرین نیامده است.

منصوریان در خصوص رضایتش از نقل و انتقالات گفت: باید با حوصله و صبر نقل و انتقالات داشته باشیم و از هیاهو دور باشیم. از تیم جوان سال گذشته باید ببینیم در کدام نقاط ضعف داشتیم و روی همان نقاط بازیکن بگیریم. از عملکرد تیم نقل و انتقالاتی بسیار راضی هستم.

سرمربی استقلال به اتفاقات شب گذشته و پیش از امضای قرارداد شجاعیان اشاره کرد و ادامه داد: شب گذشته در کش و قوس عجیب، اتفاقاتی رخ داد و آرامش فضای باشگاه به هم خورد ولی در نهایت شجاعیان تصمیم گرفت که چه انتخابی کند. ساعت ۱۱:۳۰ شب خودم را به شجاعیان رساندم و به این بازیکن گفتم اگر با دل و جان استقلال را انتخاب می کنی به این تیم بیا.

وی یادآور شد: این عادت را باید از سر ۵ تا ۱۰ درصد هواداران خارج کنیم که اول هر فصل شروع کنیم به خرید کردن. باید اول ببینیم چه بازیکنانی در چه پستهایی می خواهیم. از خریدهایی که داشتیم راضی هستم. امسال هم تیم «ب» را تشکیل داده ایم. با اتفاقاتی که در نقل و انتقالات افتاده، باید روی جوانان سرمایه گذاری ۵ تا ۷ ساله داشته باشیم. سخت است هر سال بازیکنان ما را مدیربرنامه ها با مبلغ زیاد درگیر کنند.

سرمربی استقلال در خصوص جذب شجاعیان گفت: این بازیکن هم می تواند نقطه مثبت باشد هم نقطه سخت. خودم در پست شجاعیان بازی می کردم. در ذهنم بود که شجاعیان در این پست مثبت است. استنباطم این است که تمام خریدها از جمله شجاعیان به ما کمک می کنند.

منصوریان در خصوص جدایی کاوه رضایی از استقلال هم تصریح کرد: مختصر و مفید می گویم کاوه برای استقلال زحمت کشید و گلهای زیادی زد. هر جا هست برایش آرزوی موفقیت می کنم.

وی درباره قیمت بالای شجاعیان تاکید کرد: پول رضایتنامه شجاعیان را بالا دادیم ولی نباید فراموش کنیم داریوش از قراردادش کم کرد. کمتر بازیکنی دیدم این کار را بکند.

وی یادآور شد: با حسن بیت سعید ۱۵ دقیقه قرارداد بستیم. آنقدر او به استقلال ابراز علاقه کرد که حس کردم چیزی شبیه خودم به استقلال آمده است. او تمام خاطراتش با استقلال را تعریف کرد. شهباززاده فکر می کنم نیم ساعت طول کشید که قرارداد بست. آنها به باشگاه ما احترام گذاشتند. ۵ بازیکن جوان هم سفید امضا کردند که این یعنی احترام به باشگاه. نحوه بستن قرارداد ما بریز و بپاش نبوده است. اعتقاد ندارم صرفا بازیکنی بیاورم که به او قول واهی بدهم. سر همین موضوع دو خرید را عقب نشینی کردیم چون مبلغ آنها بالا بود. در هر صورت به جز پژمان منتظری یک بازیکن دیگر هم می خواهیم.

سرمربی استقلال درباره احتمال اضافه شدن بازیکن از امیدهای استقلال به تیم بزرگسالان گفت: امسال به صورت مستقیم با تیم امید در ارتباط خواهیم بود و برای همین نوازی را به عنوان یکی از دستیاران خودمان انتخاب کردیم. ۵ بازیکن هم از رده سنی جوانان خریده ایم که به تیم محمد نوازی تزریق می کنیم. نوازی هم آِینده مربیگری استقلال است.

منصوریان تاکید کرد: بزرگترین اتفاق نقل و انتقالاتی این است که ما و پرسپولیس روی یک بازیکن دست بگذاریم. یک بازیکن در این صورت در عرض یک شب، رشد ده ساله می کند ولی احترام به طرفین وجود دارد.

وی در خصوص غیبت تعدادی از بازیکنان استقلال از جمله یعقوب کریمی در تمرین و اینکه به این بازیکنان بی احترامی می شود، گفت: به داشته های خودمان بی احترامی نمی کنیم. ظرف ۴۸ ساعت آینده سه چهار نفر دیگر به تیم ما اضافه خواهند شد. ضمن اینکه با امید ابراهیمی هم تمام کردیم و او در حال رسیدگی به مصدومیتش است. به او گفتم اگر توانست امروز یک سر به تمرین بزند و همبازیان جدیدش را ببیند.

سرمربی استقلال درباره احتمال خرید بازیکن دیگر در خط حمله گفت: ما زوجی در خط حمله نخواهیم داشت چون بازیکنان خوبی در این خط داریم. به بازیکنانم گفته ام اگر پیراهن را به شما دادم (شما را در ترکیب اصلی گذاشتم) آنرا راحت پس ندهید. اگر به خاطر ضعف فنی لباستان را پس گرفتیم، آنرا سخت پس می دهیم.

منصوریان درباره ارزیابی اش از لیگ امسال هم تاکید کرد: سال گذشته با بضاعتی که داشتیم با قدرت در رده دوم قرار گرفتیم. امسال دوست داریم از هفته های اول در کورس قهرمانی قرار بگیریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر اینکه آیا اخبار ۲۰:۳۰ را تماشا می کنید یا خیر، گفت: به شما دروغ نگویم فقط شبکه ورزش و شبکه سه را تماشا می کنم. برنامه های دیگر را نگاه نمی کنم. حتی فوتبال جوانان و نوجوانان را کامل تماشا کردم ولی بیشتر شبکه ورزش و قسمت ویدئوی وب سایتها را نگاه می کنم. اخبار ۲۰:۳۰ را نزدیک به یکسال نگاه نکردم. آخرین بار هم یک گزارش علیه من کار کرد. به هیچ عنوان به برنامه ای جز فوتبال تمرکز ندارم. فوتبال در هر شبکه ای باشد آنرا تماشا می کنم.

سرمربی استقلال در پایان تاکید کرد: من روزنامه ای را هم نمی خوانم. ۵ نفر هستند که مطالب روزنامه ها را برایم می خوانند. هر مطلبی که درباره من باشد، چه انتقاد دلسوزانه و فنی و چه انتقاد غرض ورزانه، از آن عکس می گیرم و آنرا نگه می دارم. اگر کسی با من خوب باشد ۱۰ برابر با او خوب هستم، اگر هم بد باشد، با او بد نیستم.