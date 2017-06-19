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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

آل خلیفه شیخ «حسین الستری» را بازداشت کرد

آل خلیفه شیخ «حسین الستری» را بازداشت کرد

حکومت بحرین در ادامه سیاست های ضددینی خود شیخ «حسین الستری» یکی از علمای برجسته بحرین را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الؤلؤه بحرین، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های ضددینی خود علیه علما و شیعیان این کشور ادامه می دهد.

در همین راستا، حکام بحرین شیخ «حسین الستری» از علمای برجسته این کشور را به دلیل اینکه قرار است فردا تحویل دادستانی این کشور شود، بازداشت کردند.

این در حالی است که حکومت بحرین در ادامه اقدامات خود علیه شیعیان این کشور ۴ تن از علمای دینی برجسته این کشور را روز یکشنبه برای تحقیقات احضار کرد.

آل خلیفه این ۴ روحانی را در ادامه اقدامات خود علیه شیعیان این کشور احضار کرد ولی نتوانست ادعاهای ساختگی و واهی خود را به آن ها تحمیل و ۴ روحانی را بازداشت کند.

کد مطلب 4009442

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