۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۴:۰۶

بازداشت خواهر معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین

منابع بحرینی از بازداشت خواهر شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین توسط نیروهای رژیم آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیدان، نیروهای امنیتی بحرین با محاصره منطقه الدیه و منزل شهید علی الدیهی- پدر شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق- اقدام به بازداشت دختر خانواده (خواهر شیخ حسین) نمودند.

دلیل بازداشت این بانو مشخص نیست.

منابع بحرینی پیش از این از محاصره منزل شهید علی الدیهی و ممانعت از ورود و خروج فرزندان وی خبر داده بودند.

در همین حال وزارت کشور بحرین مدعی شد که به گفته اداره تحقیقات جنائی «نبیل السمیع»  در اثر انفجار بمب کشته شده، این در حالی است که  آثار ضرب و جرح بر پیکر وی مشخص بوده است.

