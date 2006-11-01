زنان 2 برابر مردان در محيط كار دچار استرس مي شوند

دكتر غلامرضا عليزاده ، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشكلات زنان شاغل در محيط هاي كاري افزود: به منظور راحتي بيشتر زنان در محيط هاي كاري و همچنين افزايش سطح بهره وري آنان ، مديران بايد با شناسايي عوامل ايجاد كننده استرس و اضطراب نسبت به برطرف كردن آنها اقدام كنند.

وي خاطر نشان كرد: انتظارات و توقعاتي كه مديران و ارباب رجوع از زنان دارند نيز بيشتر از مردان است كه اين نيز زنان را دچار مشكل مشكل مي كند همچنين فرهنگ كار كردن نيز با افراد به گونه اي است كه باعث مي شود فشار كاري برروي زنان بيش از مردان شود.

عليزاده گفت: تفاوت در برخورد و نگاهي كه به زنان نيز مي شود متفاوت از مردان است و چنانچه زن شاغلي دچار استباه شود تنبيهي كه براي وي درنظر گرفته مي شود بسيار شديد تراز برخورد و نگاهي است كه به مردان مي شود و همه اين عوامل باعث ايجاد استرس در زنان مي شود بطوريكه زنان بايد دائم مواظب رفتار و كردار خود باشند.

اين جامعه شناس تاكيد كرد: مشكل ديگري كه هم اكنون در محيط هاي كاري مشاهده مي شود اين است كه در ازاي كاري برابر ميان زنان و مردان به زنان دستمزد كمتري پرداخت مي شود كه اين امر به هيچ وجه صحيح نيست.

وي گفت: تمامي مشكلات زنان به دليل فرهنگ غلط حاكم بر جامعه است كه بايد سعي كنيم با حمايت هاي بيشتر از زنان به خصوص زنان شاغل ، به كاهش اين مشكلات كمك كنيم.