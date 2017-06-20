به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و لزوم صرفه جویی در مصرف برق برای جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی کارشناسان فنی ساتبا (سازمان انرژی ‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) خواستار مشارکت تمامی اقشار جامعه در زمینهٔ صرفه جویی در مصرف برق شدند.

بر اساس این گزارش، تابستان سال گذشته پیک مصرف برق برابر با ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات بوده و طبق پیش‌بینی‌های مسئولان وزارت نیرو این مصرف در تابستان امسال به بیش از ۵۴ هزار مگاوات خواهد رسید. یکی از علل این افزایش، استفادهٔ گسترده از تجهیزات سرمایشی به خصوص کولرها، که حدود ۳۰ درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهند، بوده وپیش‌بینی می‌شود که در تابستان سال جاری مصرف برق این نوع وسایل سرمایشی به حدود ۱۸ هزار مگاوات برسد.

بنابراین به اعتقاد کارشناسان ساتبا همکاری و مشارکت مردم با اجرای یک‌سری راه‌کارهای ساده در تأمین برق کشور ضروری به نظر می‌رسد.

بنابراین گزارش، آمارها طی ده سال گذشته از سال ۸۵ تا ۹۵ نشان می‌دهد که در ۴ سال ابتدایی پیک بار عمدتاً در شب اتفاق افتاده، به طوری‌که از سال ۸۹ تا ۹۵ پیک بار مصرف برق از شب به روز انتقال پیدا کرده و از ۴۱ هزار مگاوات در سال ۸۹ به ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات در سال ۹۵ می‌رسد که مقدار مصرف در طول تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده است.

به عقیدهٔ کارشناسان صنعت برق در تابستان ۹۶ برای وجود حاشیه امنیت لازم برای پایداری خدمات نیاز به ۴۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق است. استفاده از سایبان برای کولرهای آبی، عایق کاری کانال کولرها، تنظیم دمای آن برروی دمای آسایش (۲۴ تا ۲۶ درجه)، استفاده از روشنایی‌های طبیعی در روز، استفاده از لامپ‌های کم مصرف و LED، عایق بندی مناسب تأسیسات، بهره‌گیری از سامانه‌های مدیریت هوشمند، خاموش کردن تأسیسات در زمان تعطیلی ادارات ازجمله روش‌هایی است که می‌تواند مصرف و هزینه‌های برق مصرف کنندگان را کاهش دهد.

