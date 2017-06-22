اسرائیل دشمنان دیگر را جایگزین خود کرد/ اهمیت روز قدس

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: روز جهانی قدس امسال در شرایطی فرا می رسد که بیت المقدس در بدترین شرایط قرار داشته و حتی کشورهای عربی نیز علیه آن به توطئه چینی می پردازند.

امسال همچنین روز قدس با پنجاهمین سالگرد اشغال مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی هم زمان شده است. پنجاه سال است که تروریسم صهیونیستی در تمامی ابعاد این شهر مقدس را مورد هدف قرار می دهد و همگی در معرض حملات مستمر، گسترده و وحشیانه طرح های صهیونیستی برای تغییر بافت آن از طریق انتقال مهاجران و گسترش افراطی گری صهیونیستی قرار دارند.

«فادی الشمری» عضو ائتلاف ملی عراق با بررسی شرایط کنونی منطقه و تاثیر بحران های موجود بر مسأله فلسطین و احتمال فراموشی آن به خبرنگار مهر گفت: منطقه ما درگیر بحران ها و درگیری های سیاسی است که تمام کشورها را بدون استثنا دربر گرفته و موجب شده تمام مسائل و اولویت ها تغییر کند.

وی افزود: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران در حدود ۴۰ سال قبل به فکر مسأله فلسطین بود و در همین راستا امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) که ادامه دهنده راه ایشان هستند، توجهات را به اهمیت و مرکزی بودن مسأله فلسطین جلب کردند.

وی یادآور شد: این اقدام با ابتکار روز جهانی قدس انجام و موجب شد که علاوه بر حمایت از مسأله فلسطین، مطالبه گری درباره حقوق مردم فلسطین و یادآوری خطر وجود داشتن صهیونیست ها ادامه یابد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در برهه کنونی علاوه بر اینکه فلسطین به حاشیه رانده شده است، ما وارد مرحله خطرناک تری شده ایم و آن هم تحریف نبرد و جنگ و مقابله با اسرائیل است.

الشمری در ادامه تصریح کرد: در همین راستا مشاهده می کنیم که برخی از کشورهای عربی روابطشان را با رژیم صهیونیستی عادی کرده اند. این در حالی است که این رژیم موجب جنگ و کشتار و ویرانی و تضعیف کشورهای منطقه شده است و در شرایطی که دشمن اصلی خود اسرائیل است، دشمن های دیگری را به جای خود (اسرائیل) تراشیده است. به عنوان مثال ایران هراسی را مطرح و منطقه را درگیر جنگ های طولانی کرده اند.

عضو ائتلاف ملی عراق در پایان تصریح کرد: اسرائیل و دشمنان برای رسیدن به مقاصد خود، از عناصر افراطی در داخل خود کشورهای عربی حمایت و توطئه هایی هم طراحی کرده اند. هیچ تحلیلگر باانصافی نمی تواند از نقش آمریکا و اسرائیل در ایجاد افراط گرایی و تشکیل گروه های تروریستی مانند داعش چشم پوشی کند. این عناصر افراطی و تروریستی کشورها و ملت های منطقه را در دریای خون و نابودی امکانات مادی و ثروت های انسانی وارد کرده اند.