بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین بهرهبرداری از این سامانه آبرسانی گفت: با توجه به حادثهخیزبودن کشور ما، توسعه و گسترش سامانههای اضطراری از جمله در بحث تامین آب از اهمیت شایانی برخوردار است.
او با بیان اینکه چنین طرحهایی باید در قالب مباحث پدافند غیرعامل اجرایی شود، ادامه داد: با تفاهمنامهای که با آموزش و پرورش داشتهایم، قرار است آموزشهای لازم در زمینه چگونگی استفاده از سامانههای آب در مواقع اضطراری در مباحث درسی دانشآموزان گنجانده شود.
مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: قرار است تعداد بیشتری از این سامانهها در نقاط مختلف تهران ساخته شود و در آینده نیز تمامی شهرهای ایران باید از این سامانه بهرهمند باشند.
جانباز گفت: پس از استقرار سامانههای آبرسانی اضطراری از طریق شورایاریهای محلات نشستهای توجیهی برای شهروندان برگزار خواهد شد تا آشنایی لازم با این سامانهها را فرابگیرند.
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