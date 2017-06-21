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۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

نخستین مخزن و سامانه آب‌رسانی اضطراری کشور بهره‌برداری شد

نخستین مخزن و سامانه آب‌رسانی اضطراری کشور بهره‌برداری شد

نخستین مخزن و سامانه آب‌رسانی اضطراری کشور با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین بهره‌برداری از این سامانه آب‌رسانی گفت: با توجه به حادثه‌خیزبودن کشور ما، توسعه و گسترش سامانه‌های اضطراری از جمله در بحث تامین آب از اهمیت شایانی برخوردار است.

او با بیان‌ این‌که چنین طرح‌هایی باید در قالب مباحث پدافند غیرعامل اجرایی شود، ادامه داد: با تفاهم‌نامه‌ای که با آموزش و پرورش داشته‌ایم، قرار است آموزش‌های لازم در زمینه چگونگی استفاده از سامانه‌های آب در مواقع اضطراری در مباحث درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: قرار است تعداد بیش‌تری از این سامانه‌ها در نقاط مختلف تهران ساخته شود و در آینده نیز تمامی شهرهای ایران باید از این سامانه بهره‌مند باشند.

جانباز گفت: پس از استقرار سامانه‌های آب‌رسانی اضطراری از طریق شورایاری‌های محلات نشست‌های توجیهی برای شهروندان برگزار خواهد شد تا آشنایی لازم با این سامانه‌ها را فرابگیرند.

کد مطلب 4010904
فرشته رفیعی

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