همایش ترجمه قرآن و تجلیل از فعالان و موسسه های قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل موسسه فرهنگی ترجمان وحی در این همایش گفت: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و خون شهیدان در زمینه علوم قرآنی کارهای شایسته ای انجام شده و قرآن منشا انقلاب اسلامی ایران است، از این رو وظیفه داریم که قرآن را برای طالبان آن در سراسر دنیا به زبان های گوناگون ترجمه کنیم.

قرآن به ١٤٨ زبان ترجمه شده است

حجت الاسلام والمسلمین علی نقدی با اشاره به فعالیت های این موسسه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به ٦ هزار جلد ترجمه قرآن کریم از ١٤٨ زبان در موسسه فرهنگی ترجمان وحی جمع آوری شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون دردنیا در زبان اردو بیش از ٥٠٠ ترجمه، در زبان فارسی بیش از ١٧٠ ترجمه، در زبان انگلیسی بیش از ١٥٠ ترجمه و در زبان ترکی بیش از ١٠٠ ترجمه از قرآن کریم منتشر شده است.

وی گفت: با جمع آوری این ترجمه ها تلاش می کنیم تا نقاط ضعف و قوت آنان بررسی شود تا در آینده بتوانیم از آن استفاده کنیم و در حال حاضر از این موسسه، ترجمه قرآن به ١١ زبان در کشورهای مختلف چاپ شده و به ١١ زبان دیگر نیز قرآن را در دست ترجمه داریم.

نقدی با بیان این که با پرچم قرآن کریم در همه جا می توانیم جلو برویم، خاطرنشان کرد: نیاز است که برای ترجمه قرآن کریم به زبان های مختلف با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی دقیق فعالیت شود.

انجیل به بیش از ٢ هزار و ٥٠٠ زبان ترجمه شده است

وی با بیان این که تا سال ٢٠١٢ میلادی انجیل به بیش از ٢ هزار و ٥٠٠ زبان در دنیا ترجمه شده است و ٩٨ درصد مردم جهان به یکی از ترجمه های انجیل دسترسی دارند، گفت: قرآن کریم تاکنون به ١٤٨ زبان ترجمه شده است که شاید ١٠٠ ترجمه آن کامل باشد.

وی با بیان این که ٧ هزار و ٩٩ زبان شناسنامه دار در جهان داریم، اظهار کرد: سهم قاره آسیا ٢ هزار و ٢٩٤ زبان، سهم قاره آفریقا ٢ هزار ١٤٤ زبان، سهم قاره اقیانوسیه یک هزار و ٣١٣ زبان، سهم قاره آمریکا یک هزار و ٦١ زبان و سهم قاره اروپا ٢٨٧ زبان است.

نقدی افزود: در آفریقا انجیل به یک هزار و ٢٨ زبان و قرآن به ٤٤ زبان، در آمریکا انجیل به ٥٧٩ زبان و قرآن به یک زبان، در آسیا انجیل به ٨٦٥ زبان و قرآن به ٦٧ زبان، در اقیانوسیه انجیل به ٥٦٦ زبان و قرآن به ٣ زبان و در اروپا انجیل به ١٨٥ زبان و قرآن به ٣٣ زبان ترجمه شده اند.

وی با بیان این که امروز ترجمه قرآن کریم به یکی از مطالبه های رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم دیگران اسلام را از قرآن بشناسند، نیازمند ترجمه قرآن به زبان های دیگر هستیم و این امر نیازمند مشارکت و تلاش همه است.

هم چنین در این همایش حجت الاسلام والمسملین محمدعلی کوشا از استادان حوزه علمیه و کارشناسان علوم قرآنی گفت: خلاهای فراوانی در زمینه قرآن پژوهشی داریم که نیاز است در ترجمه و پژوهش های قرآن کار شود.

وی در ادامه به سیر تاریخی ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی در طول تاریخ پرداخت و خاطرنشان کرد: ترجمه تفسیر طبری نخستین اثر ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی است.

وی با بیان این که ترجمه؛ برگردان متنی از زبانی به زبان دیگر با حفظ محتوای آن متن است، اظهار کرد: ٥ نوع ترجمه؛ تحت اللفظی، تطبیقی، تفسیری، مضمونی و منظوم داریم.

این کارشناس ترجمه قرآن کریم درپایان خواستار دقت وتوجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشران در چاپ ترجمه قرآن کریم شد و اظهار کرد: ترجمه قرآن به مراتب مشکل تر از تفسیر قرآن است.

قرآن مورد توجه جدی قرار گیرد

هم چنین در این همایش پیام تلفنی حجت الاسلام والمسملین محسن قرائتی پخش و وی گفت: در تفسیر قرآن کریم، به تفسیرهای گوناگون برای سنین و قشرهای مختلف نیاز داریم.

وی با تاکید بر این که قرآن باید جدی گرفته شود و فقط به برگزاری بزرگداشت و همایش اکتفا نشود، اظهار کرد: نهادهای مختلف در زمینه تفسیر قرآن کریم برنامه ریزی کنند.

در پایان این همایش در بخش نخست از چهره های جریان ساز قرآنی از جمله حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا انصاری و در بخش دوم از موسسه های فعال قرآنی استان قم تجلیل شد، هم چنین از بخش نابینایان کتابخانه آیت الله خامنه ای شهر قم که قرآن کریم را به خط بریل برای نابینایان (روشندلان) منتشر کرده اند، تقدیر به عمل آمد.

حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در سال ١٣٢٤ در کاشان (استان اصفهان) به دنیا آمد، وی در سن ١٤ سالگی وارد حوزه علمیه شد و در حوزه های علمیه کاشان، قم، مشهد و نجف تحصیل کرد، وی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برنامه «درس هایی از قرآن» را در تلویزیون به صورت مستمر و نیز برنامه «آینه وحی» را در رادیو اجرا می کند و از فعالان قرآنی کشور است که در این زمینه نیز تالیفاتی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا انصاری نیز در سال ١٣٢٧ در محلات متولد شده و پس از آغاز تحصیلات حوزوی از درسه خارج فقه مرحوم آیت الله گلپایگانی بهره برده است؛ وی از ١٣٥٠ نویسندگی را آغاز کرده و طی یک دهه اخیر نیز هفت ترجمه از قرآن کریم را بصورت گروهی یا فردی ویرایش نموده است.

این همایش یکی از برنامه های جانبی پنجمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت قم بود، نمایشگاه مذکور که از ١٣ خرداد ماه آغاز شده ، تا ٢٢ خرداد ماه جاری از ساعت ٢١:٣٠ تا ٢ بامداد در ٢ مکان؛ شبستان کربلای مسجد مقدس جمکران و مجتمع ناشران پذیرای علاقه مندان است.

این همایش با مشارکت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم،‌ اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم،‌ مجتمع ناشران، شرکت تعاونی ناشران قم و موسسه فرهنگی ترجمان وحی برگزار شد.