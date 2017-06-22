به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی محمود امانی بنی گفت: درحالی‌که توقع این بود فرودگاه بندرعباس بیس پروازی برای ای.تی.آرهای هما شود اما هنوز خبری از حضور هواپیماهای جدید ایران ایر در این فرودگاه نیست.

وی با بیان اینکه ابوموسی، جاسک و بندرلنگه منتظر از سرگیری پروازهای کوچک بودند، گفت: جزایر جنوبی با حضور هواپیماهای کوچک می‌توانند رشد و توسعه یابند، این درحالی‌که است که جزایر جنوب از پروازهای ای.تی.آر بی نصیب مانده است.

امانی بنی با اعلام اینکه از ابتدا قرار بود ۲ فروند ای.تی آر به فرودگاه بندرعباس داده شود تا برای مسیرهای جدیدی چون بوشهر، عسلویه، شیراز، چابهار، ابوموسی و جاسک پرواز برقرار شود، توضیح داد: فرودگاه‌های جزایر جاسک و ابوموسی، تنب بزرگ و بندرلنگه و حتی فرودگاه کیش به این نوع پروازها نیاز دارند چرا که جزو فرودگاه‌های کم برخوردار بوده که تنها روزی چند پرواز در آنها انجام می‌شود و می‌توان با تجهیز آنها به هواپیماهای کوچک از پتانسیل این فرودگاه ها استفاده کرد.