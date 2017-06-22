به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس طبق برنامه کادر فنی، امروز دو جلسه تمرینی را در دستور کار دارند. تمرین نوبت صبح پنجشنبه از ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه پس از صحبتهای سرمربی آغاز شد و مارکو، بازیکنان را برای گرم کردن بدنها در اختیار گرفت.
شایان مصلح، به جهت امتحان دانشگاهی و با هماهنگی کادر فنی غایب تمرین است. فرشاد احمدزاده و ملیپوشان نیز دیگر غایبان تمرین بودند. مرحله بعدی تمرین، کارهای ترکیبی؛ کار با توپ، پاسهای تکضرب، عبور از موانع و ضربه به سمت دروازه بود که در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.
بازیکنان برای ادامه تمرینات بدنسازی راهی سالن وزنه شدند و پس از برنامههای مارکو، به رختکن رفتند.
سرخپوشان بعد از تمرین صبح، در مجموعه شهید کاظمی به استراحت خواهند پرداخت تا بعدازظهر تمرینات عصرگاهی را انجام دهند.
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