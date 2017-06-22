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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

گزارش تمرین پرسپولیس؛

غیبت مصلح و ملی‌پوشان/ احمدزاده بازهم نیامد

غیبت مصلح و ملی‌پوشان/ احمدزاده بازهم نیامد

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین نوبت صبح امروز را در غیاب برخی نفرات خود در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس طبق برنامه کادر فنی، امروز دو جلسه تمرینی را در دستور کار دارند. تمرین نوبت صبح پنجشنبه از ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه پس از صحبت‌های سرمربی آغاز شد و مارکو، بازیکنان را برای گرم کردن بدن‌ها در اختیار گرفت.

شایان مصلح، به جهت امتحان دانشگاهی و با هماهنگی کادر فنی غایب تمرین است. فرشاد احمدزاده و ملی‌پوشان نیز دیگر غایبان تمرین بودند. مرحله بعدی تمرین، کارهای ترکیبی؛ کار با توپ، پاس‌های تک‌ضرب، عبور از موانع و ضربه به سمت دروازه بود که در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.

بازیکنان برای ادامه تمرینات بدنسازی راهی سالن وزنه شدند و پس از برنامه‌های مارکو، به رختکن رفتند.

سرخپوشان بعد از تمرین صبح، در مجموعه شهید کاظمی به استراحت خواهند پرداخت تا بعدازظهر تمرینات عصرگاهی را انجام دهند.

کد مطلب 4011911

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