برخی شهرهای سیستان و بلوچستان آب ندارند/ انتقال آب با تانکر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب سردشت با بیان اینکه در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان با آب آشامیدنی ندارند اظهارداشت: برای جبران کمبود آب در این شهرستانها مجبور هستیم از فاصله ۱۰۰ کیلومتری آب را با تانکر به این شهرها منتقل کنیم.

وی با اشاره به اهمیت احداث تصفیه خانه در شهرها عنوان کرد: در برخی کشورها حتی آب تصفیه‌خانه‌ها را برای شرب هم استفاده می‌کنند که نشانه میزان اهمیت این طرح‌هاست، هر یک متر مکعب فاضلاب می‌تواند ۴۰ کیلومتر آب سالم را آلوده کند.

وزیر نیرو: بزرگ ‌ترین طرح‌های زیست محیطی کشور همین طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب هستند که در صورت رهاسازی به صورت خام می‌تواند انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست محیطی را به وجود آورد.

چیت چیان با اعلام اینکه در چهار سال اخیر تعداد طرح های تصفیه خانه اجرا شده افزایش چشمگیری داشته است افزود: قبل از فعالیت دولت یازدهم مجموع ظرفیت تصفیه های کل کشور ۳.۳ میلیون مترمکعب بود و این ظرفیت در دولت تدبیر و امید به حدود ۴.۴ میلیون مترمکعب رسید.

وزیر نیرو با بیان اینکه در طول فعالیت دولت یازدهم در ۳۷ شهر کشور صاحب تصفیه‌خانه جدید شده‌اند که ۵ شهر از این شهرها در آذربایجان غربی قرار دارد عنوان کرد: یک دهم کل ظرفیت ایجاد شده در فاضلاب در طول سال گذشته سهم آذربایجان غربی بوده است.

چیت چیان با بیان اینکه پیش از شروع دولت یازدهم در مجموع ۴۴ طرح با اعتباری معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده بود ادامه داد: در چهار سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ طرح به ارزش بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال برای بخش خصوصی تعریف شده است.

وزیر نیرو با ابراز خرسندی از حضور در سردشت و بهره برداری از طرح های آب و فاضلاب در این شهرستان مرزی اظهرداشت: شهرستان مرزی سردشت در تیرماه سال ۶۶ هدف بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و امروز توجه به توسعه این شهر ضروری است.

چیت چیان با اشاره به آبگیری از سد سردشت گفت: عملیات آبگیری این سد در روز جاری آغاز و سالانه ۱۵۰ مگاوات برق در آن تولید می شود که زمینه ساز توسعه منطقه و شهرستان را فراهم خواهد کرد.

وی یاد آور شد: خط انتقال آب از سد سردشت به شهر سردشت ۱۰۰ درصد اجرا شده و تصفیه خانه فاضلاب آن نیز حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد تا با بهره برداری از این تصفیه خانه تا پایان شهریور امسال مردم بتوانند از مزایای آن استفاد کنند.

امروز با حضور وزیر نیرو سامانه تصفیه خانه فاضلاب سردشت و نیز سد سردشت به بهره برداری رسید.